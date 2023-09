Feuer in Ölraffinerie in Poltawa

Russland setzt in seinem Angriffskrieg unter anderem iranische Drohnen vom Typ Shahed-136 ein.

Im Angriff auf die Ukraine feuert Russland offenbar weitere Drohnen ab. Laut eigenen Angaben können ukrainische Streitkräfte nun etliche abwehren. In Poltawa brennt offenbar eine Ölraffinerie. Auch Russland meldet Drohnenangriffe.

Die ukrainischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge in der Nacht 17 von Russland abgefeuerte Drohnen zerstört. Insgesamt habe Russland 24 Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed-136/131 gestartet, teilte der ukrainische Generalstab mit. Informationen zu den Folgen der Drohnenangriffe wurden nicht genannt.

In der zentralukrainischen Region Poltawa wurde nach Angaben des örtlichen Gouverneurs bei einem russischen Angriff eine Ölraffinerie getroffen. Dort sei ein Feuer ausgebrochen und die Arbeit vorübergehend unterbrochen worden, teilte Dmytro Lunin im Onlinedienst Telegram mit. Offenbar gibt es keine Opfer.

Der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lysak, erklärte, der Bezirk Nikopol sei die zweite Nacht in Folge angegriffen worden. Mehrere Häuser, Autos und Stromleitungen wurden demnach beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge gebe es keine Verletzten, gab Lysak an.

Russland zerstört ukrainische Drohnen

Russland meldete seinerseits die Zerstörung von vier ukrainischen Drohnen in der Nacht in zwei Regionen im Westen des Landes. Sie seien über der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod und über der Region Orjol zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Es machte keine Angaben zu möglichen Schäden oder Opfern.

Seit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive im Juni hat es in Russland eine Welle von Drohnenangriffen gegeben. Dabei wurden vereinzelt Gebäude beschädigt, darunter in der Hauptstadt Moskau.