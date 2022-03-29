Бойові дії в Україні не вщухають. Інформаційна війна також продовжується. Росія погрожує Заходу, але на Захід це не створює враження. Поміж іншого, збентежує повідомлення про нібито отруєння учасників переговорів. Огляд 33-го дня війни.

Збройні сили України відвойовують населені пункти

Повідомлення про великі перемоги російської чи української армії на суші наразі надходять рідко. За власними повідомленнями Збройних сил України, їм сьогодні протягом дня вдалося нанести ворогу болючих ударів принаймні у декількох місцях. Отже, повідомляють про звільнення населеного пункту неподалік від Харкова. Село Мала Рогань декілька днів тому ще залишалося під контролем росіян. За даними мера Харкова, російські війська обстрілювали звідти місто артилерією. Українські військові декілька днів намагалися відвоювати цей населений пункт, оскільки російські солдати ховалися у підвалах та у лісах. Десятки з них вдалося знищити. Наразі українські військові націлилися на розташування російських військових за декілька кілометрів північніше у Вільхівці. Там також повинна бути російська артилерія.

За словами мера, місто Ірпінь під Києвом, яке сильно постраждало від війни, знову повністю під контролем України. «Сьогодні є добрі новини», – заявив Олександр Маркушин у відео у Телеграмі. «Ірпінь звільнено». Незалежна перевірка цих даних наразі не є можливою.

Проте, для української сторони не всі новини були добрими: Збройні сили заявили, що побоюються наступу російських військ у напрямку на Київ. І це незважаючи на те, що міністерства оборони як України, так і Великої Британії нещодавно повідомляли про зупинку на фронтах і навіть окремі успішні контрнаступи української армії. Проте вранці Москва розповсюдила кадри бронетехніки, яка їде трасою 95 приблизно за 40 кілометрів від Києва. Вони прямують безпосередньо на столицю.

Немає визначеності з подальшою евакуацією Маріуполя – влада повідомляє про тисячі загиблих

Ситуація у Маріуполі, що знаходиться в облозі, залишається драматичною. Згідно з повідомленнями від Президента України Володимира Зеленського, вулиці приморського міста всіяні трупами, які наразі немає можливості поховати. Тетяна Ломакіна, яка від української сторони відповідає за коридори для біженців, повідомила про те, що «поховано 5000 загиблих». Проте, через постійне бомбардування російськими силами поховання не відбуваються вже протягом десятьох днів – за цей час кількість загиблих могла значно зрости».

Однією з причин загибелі все більшої кількості цивільних осіб є те, що не вдається забезпечити зелені коридори для біженців. Запланована Францією разом з Туреччиною та Грецією евакуаційна місія для Маріуполя наразі все ще не була остаточно узгоджена. З Єлисейського палацу в Парижі сьогодні повідомили, що після оголошення про гуманітарну акцію президентом Емманюелем Макроном у п'ятницю ввечері необхідне узгодження з Президентом Росії Володимиром Путіним все ще триває. Дата телефонної розмови двох президентів досі не визначена. У Кремлі також повідомили, що дата телефонної розмови ще не призначена.

За підрахунками міського голови Вадима Бойченка, у Маріуполі ще знаходиться близько 160 тисяч мешканців. До війни у стратегічно важливому промислово-портовому місті на Азовському морі проживало близько 440 тис. чоловік. У зруйнованому місті жити неможливо, сказав Бойченко. Там немає ані води, ані електрики, ані опалення, ані зв'язку.

Москва: повалення українського керівництва не планується

Знищення українських об'єктів почалося більше місяця тому. Відтоді неодноразово з’являлися підозри, що Путін хоче повалити українську владу на чолі із Зеленським. Про відсутність таких намірів сьогодні знову заявив голова Ради безпеки Росії Микола Патрушев. «Мета нашої спецоперації в Україні не полягає, як намагаються зобразити на Заході, у зміні київського режиму, а у захисті людей від геноциду, демілітаризації та денацифікації України», – повідомив Патрушев агентству «Інтерфакс».

Мельник поскаржився на відсутність поставок зброї, яка вже є в наявності

Як українська армія може відбивати атаки російських збройних сил? Наразі міжнародні поставки зброї є важливою підтримкою для захисників країни. Але, судячи з усього, бажання Києва не всіма сторонами виконуються якомога швидше. За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, Україна вже місяць чекає відповіді від Міністерства оборони Німеччини щодо запиту про дозвіл на негайну поставку протитанкової та протиповітряної зброї. Відповідний перелік озброєння від німецької оборонної промисловості є в розпорядженні міністерства, очолюваного Крістіною Ламбрехт, повідомив Мельник телеканалу Welt. Чому не доставлено зброю, незрозуміло: «Відповіді немає. Ні нам, ні оборонній промисловості. Кажуть: триває перевірка».

Країни Великої сімки не переходять на рублі за газ

Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек висловив рішучу відмову. Група провідних демократичних економік світу (G7) відхилила російські вимоги сплачувати рахунки за газ у рублях, сказав політик Партії зелених після віртуального обговорення теми серед міністрів енергетики Великої сімки. Поряд з Німеччиною до Великої сімки належить Франція, Італія, Японія, Канада, США і Велика Британія. Всі були єдиної думки, що такі вимоги становлять собою «одностороннє, чітке порушення існуючих угод», – сказав Габек. Укладені угоди залишаються чинними, відповідні підприємства мають дотримуватися угод. «Тобто це значить, що оплата в рублях є неприпустимою».

Путін минулого тижня застеріг, що платежі за поставки газу у «недружні країни» мають тепер відбуватися лише в рублях. Це б підсилило російську валюту, яка зазнала тиску, оскільки країни-імпортери мали б купувати рублі. Оприлюднена відмова країн Великої сімки платити за російський газ у російській валюті, за словами депутата Івана Абрамова, може призвести до зупинки поставок. Про це повідомила інформагенція РІА. Абрамов є депутатом Ради Федерації і членом Комітету з економіки. В цьому руслі Кремль повідомив про наміри компенсувати зменшення поставок нафти в європейські країни експортом в Азію. Агенція Інтерфакс повідомила, що за словами прес-секретаря Дмітрія Пєскова, існує також ринок у «Південно-Східній Азії, на Сході». Світовий ринок набагато різноманітніший і не обмежується лише європейським ринком. «Хоча, звичайно, європейський ринок є пріоритетним».

Москва планує обмеження для подорожуючих з «недружніх» країн

Про те, що Росія намагається створити враження на Захід своїми контрзаходами, свідчить також і нещодавня заява Міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що Росія планує увести обмеження на в’їзд для громадян певних країн. При цьому йдеться про «зустрічні заходи у відповідь на недружні дії низки деяких країн», сказав Лавров. Відповідний президентський указ із «серією обмежень» знаходиться у стадії розробки. На початку березня Москва оприлюднила список «недружніх» країн, який охоплює, серед іншого, всі країни ЄС, США, Велику Британію, Канаду, Японію, Швейцарію, Південну Корею, Норвегію й Австралію. Ці країни на початку російської загарбницької війни ввели суворі санкції.

Українські біженці повинні отримати швидкий доступ до медичного обслуговування

«Військова спецоперація» в Україні, як це називає путінська пропаганда, примусила мільйони людей перетворитися на біженців. Велика кількість біженців знаходиться наразі у сусідніх країнах, як-от Польщі чи Молдові, але біженці є також і в Німеччині. ЄС стосовно прийому біженців покладається на добровільні зусилля країн-членів. На позачерговому засіданні міністрів внутрішніх справ у Брюсселі запропонований Комісією план з десяти пунктів, який, серед іншого, допомагає краще скоординувати добровільний прийом біженців країнами-членами ЄС, отримав «міцну підтримку», як повідомила комісар з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон.

Тому фіксовані квоти не плануються. Натомість добровільне прийняття українських біженців у 27 державах-членах регулюватиметься за допомогою «індексу», який оцінює поточний тягар у відповідній країні. Враховується кількість прийнятих біженців з України, кількість шукачів притулку всіх національностей за минулий рік та населення країни.

Міністри охорони здоров'я федерального уряду та урядів земель домовилися про те, як десятки тисяч біженців продовжуватимуть перебувати в Німеччині. Вони погодилися надати постраждалим швидкий доступ до медичної допомоги. Відповідно до цього медичне та сестринське лікування, зокрема, яке було перервано через втечу, має бути відновлене якомога швидше. Крім вакцинації від коронавірусу, біженці повинні отримувати й інші щеплення.

Міркування про можливий замах на отруєння Абрамовича

Наразі у ЗМІ розповсюджується резонансне повідомлення: за даними Wall Street Journal, російський мільярдер Роман Абрамович і двоє українських переговорників могли стати жертвами отруєння. Американське видання з посиланням на обізнаних осіб пише, що Абрамович та українці мали «симптоми, що викликають підозру про отруєння» після зустрічі в українській столиці на початку цього місяця. Троє чоловіків страждали від почервоніння очей, болючих сліз та лущення шкіри на обличчі та руках. З того часу симптоми покращилися.

Проте, українські учасники переговорів спростували ці заяви. Усі члени переговорних груп працюють у штатному режимі, повідомив український переговорник Михайло Подоляк, як повідомляють місцеві ЗМІ. «В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри». Зі США повідомили, що інформація розвідки з великою часткою ймовірності вказувала на те, що це пов’язано із впливом навколишнього середовища, тобто не отруєнням.