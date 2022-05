"Putsch in Moskau hat begonnen"

"Putsch in Moskau hat begonnen" Ukraine erwartet Wendepunkt im August - Krieg bis Jahresende vorbei

Der Militärgeheimdienst der Ukraine geht fest von einem Erfolg im Kampf gegen die russische Invasion aus. Die vielzitierte Stärke des Moskauer Militärs sei ein Mythos. Man kenne die Pläne des Gegners genau. Bis Jahresende habe Kiew alle besetzten Gebiete zurückerobert.

Der Chef des ukrainische Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanov, rechnet mit noch monatelangen Kampfhandlungen. Zugleich zeigt er sich in einem Interview bei Sky news sicher, dass es zu einem "Wendepunkt in der zweiten Augusthälfte" kommen werde und der Krieg bis Jahresende vorbei sei. Die Ukraine werde dann alle Territorien zurückerobert haben, auch den Donbas und die Halbinsel Krim. Seinen Angaben zufolge hat sich an der russischen Taktik nichts geändert. Noch immer müsse Moskau große Verluste hinnehmen. Angaben zu eigenen Opferzahlen machte er nicht.

"Wir wissen alles über unseren Feind", sagte der 36-Jährige weiter. "Wir kenne ihre Pläne, zumeist schon, wenn sie gemacht werden." Die Stärke des russischen Militärs sei ein Mythos. Die Ukraine kämpfe inzwischen seit acht Jahren gegen Russland. Die vielzitierte Macht des russischen Militärs sei ein Mythos. Vielmehr sei es eine "Horde von Leuten mit Waffen". Bei Artillerieangriffen verließen viele Soldaten ihre Stellungen und würden ihre Ausrüstung aufgeben.

Budanov zeigte sich zudem überzeugt, dass es bei einer Niederlage zu einem Wechsel in der russischen Führung kommen werde. Dieser Prozess habe bereits begonnen. Auf die Frage, ob ein Staatsstreich im Gange sei, antwortete er knapp mit "Ja". Kremlchef Wladimir Putin sei in schlechter "psychischer und physischer Verfassung und sehr krank". Er habe Krebs und andere Krankheiten. Dies zu wissen, sei seine Arbeit, sagte er.

Budanov ist nach ukrainischen Angaben im Rang eines Generalmajors. Er wurde demnach von Präsident Wolodymyr Selenskyj per Dekret im August 2020 zum Chef des Militärgeheimdienstes ernannt.