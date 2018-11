Politik

Kriegsgefahr im Osten Europas: Ukraine versetzt Truppen in Kampfbereitschaft

Der Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch hat Folgen: Die ukrainische Regierung bereitet das Militär auf eine größere Auseinandersetzung vor. Kiew fürchtet um die freie Zufahrt für den Schiffsverkehr östlich der Krim. Russland spricht von einem Wahlkampfmanöver.

Die Ukraine hat die Streitkräfte des Landes in volle Kampfbereitschaft versetzt. Die Regierung in Kiew reagierte damit auf den Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch. Russische Einheiten hatten dort am Vortag ukrainischen Marineschiffen die Durchfahrt verwehrt, mehrere Boote aufgebracht und die Besatzung festgesetzt. Der Befehl sei gegeben worden, nachdem der Sicherheitsrat des Landes die Verhängung des Kriegszustands empfohlen habe, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit.

Russland gab am Morgen die blockierte Meerenge von Kertsch im Osten der Halbinsel Krim wieder für den Schiffsverkehr frei. Seit 4.00 Uhr dürften Schiffe die Einfahrt in das Asowsche Meer wieder passieren, berichteten russische Medien unter Berufung auf die Behörden der Krim.

Russland wertete die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, das Kriegsrecht auszurufen, als Wahltaktik. "Dies ist definitiv ein toller Start in Poroschenkos Wahlkampf", teilte der Vorsitzende des Außenausschusses im russischen Föderationsrat, Konstantin Kossatschow. Er sprach von "einer schändlichen Piraten-PR-Aktion". Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach sogar von einer "gefährlichen Provokation".

In der Ukraine steht im nächsten März die Präsidentenwahl an. Mit der Verhängung des Kriegsrechtes könnten die Wahlen verschoben werden, weil unter anderem das Versammlungsrecht im Wahlkampf nicht gewährleistet wäre und Ausgangssperren bestehen könnten. Das ukrainische Parlament wollte am Nachmittag bei einer Sondersitzung darüber entscheiden, ob es zu dieser Maßnahme kommt.

Seeweg in den Osten der Ukraine

An der Meerenge von Kertsch war es am Vortag zu einer direkten Konfrontaion zwischen ukrainischen Marineeinheiten und dem russischen Militär gekommen. Durch die Meerenge führen wichtige Versorgungsrouten zu den Hafenstädten im Osten der Ukraine. Seit vergangenem Jahr überspannt eine Straßenbrücke die Seestraße. Das Bauwerk verbindet die russisch besetzte Halbinsel Krim mit der Region Rostow auf russischer Seite. An ihrer engsten Stelle ist die Meerenge nur rund 15 Kilometer breit.

Am Sonntag hatte die russische Küstenwache ukrainischen Militärschiffen die Durchfahrt durch die Meerenge von Kertsch vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim verweigert. Russische Kampfjets kreisten über der für die Wirtschaft im Osten der Ukraine wichtige Schiffspassage. Kurz darauf wurden drei ukrainische Schiffe von russischen Streitkräften bedrängt und schließlich aufgebracht. Ein Schlepper, der die beiden Küstenwachschiffe der Gurza-M-Klasse begleitete, soll dabei gerammt und beschossen worden sein. Es gab mehrere Verletzte auf ukrainischer Seite.

Die russische Küstenwache setzte die ukrainischen Schiffe zusammen mit ihren 23 Besatzungsmitgliedern fest. Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, sagte, der offizielle Vertreter der Ukraine in Russland werde in das Außenministerium einbestellt. Die Schiffe seien wegen Grenzverletzung festgehalten worden, hieß es beim zuständigen russischen Inlandsgeheimdienst FSB. Die Schiffe seien mittlerweile in den Hafen von Kertsch gebracht worden.

Die Ukraine fordert die Freigabe der geenterten Schiffe und die Freilassung der gefangenen Seeleute. Russischen Angaben zufolge war die Sperrung der Meerenge am Sonntag aus Sicherheitsgründen verfügt worden. Schlepper hatten einen Frachter unter der neu gebauten Brücke nach Kertsch quer zur Fahrrinne gedreht und damit die Durchfahrt blockiert.

