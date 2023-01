Ein Toter in Kiew Ukrainer bringen sich vor Raketenangriffen in Sicherheit

Die ukrainische Luftabwehr fängt Dutzende Marschflugkörper und Drohnen Russlands ab. Doch einige Geschosse treffen ihr Ziel. Bei neuerlichen Angriffen kommt ein Mensch ums Leben. Im Visier von Putins Truppen ist erneut die Energieinfrastruktur. Kiews Bürgermeister Klitschko mahnt zur Vorsicht.

Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben bei einer neuen Angriffsserie Dutzende Raketen auf verschiedene Ziele in der Ukraine abgefeuert. In der Hauptstadt Kiew wurde ein 55-jähriger Mann getötet, zwei weitere wurden verletzt, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Klitschko berichtete zudem von einer Explosion in der ukrainischen Hauptstadt und rief die Bürger auf, in den Schutzräumen zu bleiben.

Auf Bildern war ein Einschlagskrater, mutmaßlich in einem östlichen Stadtteil der Dreimillionenstadt, zu sehen. "Der Feind hat mehr als 15 Marschflugkörper in Richtung Kiew abgefeuert", sagte der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko. Die Luftabwehr habe jedoch "alle" abschießen können. Nach Angaben von Walery Saluschny, dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, zerstörte die ukrainische Armee 47 von 55 russischen Marschflugkörpern, "20 davon in der Hauptstadtregion".

In der südlichen Region Odessa wurden bei den Raketenangriffen nach Angaben der örtlichen Militärverwaltung zwei wichtige Energieanlagen beschädigt. Verletzte habe es nicht gegeben, die Bewohner sollten jedoch in den Schutzräumen bleiben. Zur Entlastung des Stromnetzes nach den russischen Angriffen wurde in mehreren ukrainischen Regionen der Strom abgestellt. Betroffen waren nach Angaben des größten privaten Stromerzeugers im Land, DTEK, die Stadt und die Region Kiew sowie die Regionen Odessa und Dnipropetrowsk.

Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe mitgeteilt, 24 Drohnen aus iranischer Produktion abgeschossen zu haben. Russische Truppen hätten sie vom Asowschen Meer im Süden des Landes aus gestartet. "Nach vorläufigen Informationen setzte der Feind 24 Schahed-Drohnen ein. Alle 24 wurden zerstört", hieß es in einer Erklärung der Luftwaffe.

Seit Oktober hat Russland regelmäßig Raketenangriffe auf die Ukraine ausgeführt, die hauptsächlich auf die Energieinfrastruktur abzielten. Der jüngste Angriff erfolgte einen Tag nachdem die westlichen Verbündeten zugesagt haben, Kiew mit schweren Kampfpanzern zu unterstützen.