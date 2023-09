Nach mehreren Skandalen rund um das ukrainische Militär muss Verteidigungsminister Resnikow gehen. Präsident Selenskyj wählt den Krim-Tataren Umerow zu seinem Nachfolger. Das Parlament in Kiew folgt der Empfehlung und bestätigt ihn im Amt. Er gilt als geschickter Verhandler.

Das ukrainische Parlament hat die Ernennung des neuen Verteidigungsministers Rustem Umerow mit deutlicher Mehrheit bestätigt. 338 von 450 Abgeordneten stimmten in Kiew für den von Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagenen 41-Jährigen, wie die Abgeordneten Jaroslaw Jelesniak und Iryna Heraschtschenko auf Telegram schrieben. Der Krim-Tatare Umerow soll das Amt vom in der vergangenen Woche entlassenen Oleksij Resnikow übernehmen. Der musste sein Amt vor dem Hintergrund von Korruptionsskandalen rund um das Militär abgeben.

Umerow war bisher der Chef des Fonds für Staatsvermögen. Er machte sich als geschickter Verhandler mit Russland sowohl nach Moskaus völkerrechtswidriger Annexion der Krim im Jahr 2014 als auch nach dem Beginn der russischen Invasion in seiner Heimat 2022 einen Namen. So verhandelte er etwa den Austausch von Kriegsgefangenen mit, einschließlich der Kämpfer im Asow-Stahlwerk im russisch besetzten Mariupol. Zuletzt war er an Gesprächen über die Einrichtung eines Exportkorridors für ukrainisches Getreide durch das Schwarze Meer beteiligt.

Umerow gehört zur Volksgruppe der Krim-Tataren und stammt aus einer muslimischen Familie. Seine Vorfahren waren von der Sowjetunion in den 1940er-Jahren nach Usbekistan deportiert worden, wo Umerow geboren wurde. Seit dem Jahr 2020 gehört er einer Taskforce der ukrainischen Regierung an, die an Strategien arbeitet, um die völkerrechtswidrige Annexion und Besetzung der Krim durch Russland zu beenden. Er pflegt gute Kontakte in mehrheitlich muslimische Länder.

Umerow geht gegen Korruption vor

Im Parlament in Kiew sitzt Umerow für die proeuropäische Partei Holos. Im September 2022 wurde er Chef des Privatisierungsfonds, der staatliche Vermögenswerte an private Investoren veräußert. Zugute geschrieben wird ihm, dass er in seiner Amtszeit den von zahlreichen Korruptionsskandalen geplagten Fonds reformiert hat. Zudem hat die Privatisierung unter ihm zugenommen, was auch während des Krieges zu Rekordeinnahmen für die Staatskasse gesorgt hat. Begonnen hat Umerow seine Karriere im Privatsektor. 2013 gründete er eine eigene Investmentfirma. Er hat einen Universitätsabschluss in Wirtschaft und Finanzen.

Mit Umerows Ernennung werde der Posten des Verteidigungsministers das "höchste Staatsamt, das jemals ein Krim-Tatare innehatte", sagte Serhij Leschtschenko, Berater des Leiters der ukrainischen Präsidialverwaltung.