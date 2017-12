Politik

Wachsendes "Schwesternnetzwerk": Verfassungsschutz warnt vor Salafistinnen

Der IS ist militärisch größtenteils zerschlagen, viele Kämpfer sind inhaftiert. Auch deshalb schlägt nun die Stunde der Frauen der Bewegung, meint Verfassungsschutzchef Burkhard Freier und erläutert, wie sie in Deutschland eine Parallelgesellschaft aufbauen.

Salafismus Der Begriff Salafismus leitet sich vom arabischen Wort as-salaf as salih ab und bedeutet übersetzt "die frommen Altvorderen". Salafisten verweigern jede theologische Modernisierung und orientieren sich eng am Wortlaut des Koran, dem Leben des Propheten und den ersten drei Generationen frommer Muslime. Da sie sich als die einzig wahren Gläubigen betrachten, zeigen sich Salafisten intolerant anderen Glaubensgemeinschaften - insbesondere auch anderen Muslimen - gegenüber. Als Vertreter eines rückwärtsgewandten Ur-Islams lehnen sie Demokratie und Gleichberechtigung als "unislamisch" ab und streben nach einer Gesellschaft, in der die islamische Rechtsordnung "Scharia" gilt. In Deutschland leben nach Schätzungen bis zu 5000 Salafisten. Teile von ihnen werden als Sammelbecken radikaler und gewaltbereiter Muslime betrachtet und verdächtigt, in Kontakt zu verschiedenen Terrornetzwerken wie dem sogennanten Islamischen Staat zu stehen.

Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz sieht im wachsenden Einfluss weiblicher Salafisten die Gefahr, dass in Deutschland Parallelgesellschaften entstehen. Weil viele charismatische Führungspersonen der salafistischen Szene in Haft säßen, füllten Frauen die Lücken, sagte Burkhard Freier, Leiter des NRW-Verfassungsschutzes, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Verfassungsschutz in NRW beobachte "ein sogenanntes Schwesternetzwerk mit 40 Frauen". Sie seien gut vernetzt und auch von den Männern der Szene mittlerweile akzeptiert.

Die 40 "Schwestern" hätten ein komplettes salafistisches Programm im Angebot, sagte Freier. Dieses reiche von der Kindererziehung über das Kochen und die Interpretation von Religionsvorschriften bis zur Hetze gegen "Nichtgläubige". Das Salafistinnen-Netzwerk werbe und missioniere aggressiv im Netz. . "Die Frauen sind mittlerweile Ideologieproduzentinnen", so Freier.

Weil die Frauen zudem ihre eigenen Kinder indoktrinierten, werde der Salafismus "zu einer Familienangelegenheit". Dabei entstehe etwas, "was sehr viel schwerer aufzulösen ist, nämlich salafistische Gesellschaftsteile". Freier betonte, dass Salafismus nicht mit Terrorismus gleichzusetzen sei. Allerdings habe jeder dschihadistische Terrorist, der in den vergangenen Jahren in Europa aktiv geworden sei, einen Hintergrund aus der salafistischen Szene vorgewiesen.

Immer mehr Frauen unter Rückkehrern

Auch durch das repressive Vorgehen der Sicherheitsbehörden gegen die salafistische Szene - wie das Verbot der Koran-Verteilaktion "Lies!" - finde nun "immer mehr in Hinterhöfen oder Wohnzimmern statt", fügte Freier hinzu. Zugleich radikalisiere sich die Szene weiter, immer mehr minderjährige Salafisten würden über Gewalt fantasieren.

Zudem reisten wegen der militärischen Niederlagen des sogenannten Islamischen Staates kaum noch Menschen nach Syrien und in den Irak aus, während die Zahl der Rückkehrer zunehme. Unter diesen seien auch zunehmend Frauen. "Und von ihnen haben sich viele nicht von der IS-Ideologie verabschiedet. Es ist ein Problem, dass sie nun genau in jene Szene zurückkehren, aus der sie ursprünglich kommen", erläuterte Freier.

Quelle: n-tv.de