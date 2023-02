Steckt nicht nur hinter der Wagner-Gruppe, sondern auch hinter der berüchtigten "Trollfabrik" in St. Petersburg: Jewgeni Prigoschin.

Im Laufe der russischen Invasion gesteht Jewgeni Prigoschin zunächst, Gründer der Söldnertruppe Wagner zu sein, nun setzt er noch einen drauf: Die sagenumwobene "Trollfabrik" in St. Petersburg geht demnach auch auf ihn zurück. Die gilt als Zentrum russischer Propaganda und soll im US-Wahlkampf mitgemischt haben.

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner hat erstmals die Gründung einer berüchtigten "Trollfabrik" eingeräumt. Er habe die Internet Research Agency in St. Petersburg "erschaffen und lange Zeit geleitet", erklärte Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin im Onlinedienst Telegram. Aufgabe der Agentur sei es gewesen, Russland vor der "aggressiven Propaganda der antirussischen Thesen des Westens" zu schützen.

Als Trolle werden Internetnutzer bezeichnet, die bewusst Online-Diskussionen stören und die Atmosphäre in Chatrooms vergiften. Der Internet Research Agency werden Desinformationskampagnen im Netz und die Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016 vorgeworfen. Die "Trollfrabrik" setzt dafür insbesondere gefälschte Konten in Online-Netzwerken ein. Die USA hatten 2018 gegen mehrere mutmaßliche Mitarbeiter der Internet Research Agency Sanktionen verhängt.

Prigoschin hatte im Zuge der russischen Invasion der Ukraine immer stärker die Öffentlichkeit gesucht. Zunächst räumte er ein, Gründer der Söldnertruppe Wagner zu sein. Er rekrutierte Häftlinge aus russischen Gefängnissen als Kämpfer und versprach ihnen die Freiheit nach einem sechsmonatigen Kampfeinsatz in der Ukraine. Zudem trat er als steter Kritiker zahlreicher russischer Militärs auf und forderte Konsequenzen bei Niederlagen und Rückschlägen für Generäle. Einige Beobachter unterstellten ihm bereits politische Ambitionen, einige orakelten gar über die Idee, Wladimir Putin selbst zu beerben.