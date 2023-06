Im Konflikt zwischen der paramilitärischen Söldnergruppe Wagner und dem russischen Verteidigungsministerium überschlagen sich die Ereignisse. Moskau schreibt Wagner-Chef Prigoschin zur Festnahme aus. Der wiederum behauptet, seine Kämpfer seien über die russische Grenze vorgerückt und wollten in Rostow am Don einmarschieren.

Kämpfer der privaten russischen Söldnertruppe Wagner sind nach Angaben ihres Anführers Jewgeni Prigoschin auf russisches Territorium einmarschiert. Seine Kämpfer hätten die ukrainische Grenze nach Russland überschritten, sagte Prigoschin in der Nacht in einer Audiobotschaft. Sie stünden kurz davor, in die Stadt Rostow am Don einzurücken. Die Wagner-Söldner seien von russischen Grenztruppen mit Umarmungen empfangen worden. Sie würden noch weiter als bis Rostow marschieren, behauptete Prigoschin, der zuvor zu einem bewaffneten Aufstand gegen die russische Armeeführung aufgerufen hatte. Seine Truppen würden "alles zerstören", was sich ihnen in den Weg stelle, warnte der Söldnerführer. "Wir machen weiter, wir gehen bis zum Ende", kündigte Prigoschin an.

Kurz zuvor hatte der russische Geheimdienst FSB die Söldner der Wagner-Truppe dazu aufgerufen, ihren Chef Prigoschin festzunehmen. "Wir rufen die Kämpfer der Privatarmee dazu auf, keine nicht wiedergutzumachenden Fehler zu begehen, alle Kampfhandlungen gegen das russische Volk einzustellen, die verbrecherischen und verräterischen Befehle Prigoschins nicht zu befolgen und Maßnahmen zu seiner Festnahme zu ergreifen", heißt es in einer Erklärung des FSB.

Russlands Generalstaatsanwaltschaft rechtfertigte die Einleitung des Verfahrens gegen Prigoschin wegen versuchten bewaffneten Aufstands: "Für so ein Verbrechen ist ein Freiheitsentzug zwischen 12 und 20 Jahren als Strafe vorgesehen", erklärte die Behörde.

Prigoschin wirft Armeeführung Angriffe auf Wagner vor

Der Wagner-Chef hatte zuvor der Armee vorgeworfen, seine Truppen bombardiert zu haben, und die Russen zur Auflehnung gegen die Militärführung aufgerufen. Er kündigte an, er werde das "Böse" in der Militärführung stoppen. Diejenigen, die die Leben Zehntausender russischer Soldaten zerstört hätten, würden bestraft. Das Ministerium halte 2000 Leichen unter Verschluss, um das Ausmaß der Verluste zu verschleiern, behauptete Prigoschin. "Wir sind 25.000 und wir werden herauskriegen, warum das Land ins Chaos gestürzt wurde", sagte der Söldnerchef. Der größte Teil des Militärs unterstütze ihn. "Das ist kein Militärputsch. Das ist ein Marsch für Gerechtigkeit."

Unterdessen hat sich der wichtige russische Armeegeneral Sergej Surowikin auf die Seite des Machtapparats in Moskau geschlagen. Surowikin, der Vizechef des russischen Generalstabs ist, rief Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einer Videobotschaft dazu auf, den Machtkampf zu beenden. "Der Gegner wartet nur darauf, bis sich bei uns die innenpolitische Lage zuspitzt", sagte Surowikin in einer Videobotschaft. Surowikin – auch unter dem Namen "General Armageddon" bekannt - gilt eigentlich als Verbündeter Prigoschins, entschied sich nun aber allem Anschein nach zur Loyalität dem Kreml gegenüber. "Wir dürfen nicht dem Gegner in die Hände spielen - in dieser für das Land schweren Zeit", sagte Surowikin, der daran erinnerte, dass er mit Prigoschin erfolgreich gekämpft habe in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wagner rief er nun dazu auf, sich dem "Willen und dem Befehl des vom ganzen Volk gewählten Präsidenten der Russischen Föderation unterzuordnen".

In Moskau und anderen Regionen wurden in den letzten Stunden die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren. "Alle wichtigen Objekte, wie Organe der Staatsmacht und Objekte der Verkehrsinfrastruktur, wurden unter verstärkte Bewachung genommen", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden. Zuvor waren Videos im Netz aufgetaucht, auf denen ein Schützenpanzer und ein gepanzerter Militärlaster vor dem russischen Parlament, der Staatsduma, entlangfahren. Medien berichteten zudem darüber, dass auch in der Millionenstadt Rostow-am-Don in der Nähe zur ukrainischen Grenze Panzerfahrzeuge aufgefahren seien. Dort soll sich Verteidigungsminister Sergej Schoigu aufhalten.