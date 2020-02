In zwei Hanauer Shisha-Bars fallen tödliche Schüsse. Später findet die Polizei den mutmaßlichen Täter tot in seiner Wohnung. Wer ist der Mann und was trieb ihn zu der Tat?

Was ist in Hanau überhaupt passiert?

In der hessischen Stadt eröffnete ein Mann am Mittwochabend gegen 22 Uhr in zwei Shisha-Bars am Heumarkt und am Kurt-Schumacher-Platz das Feuer auf anwesende Gäste. Nach Polizeiangaben wurden dabei neun Menschen erschossen. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter mit einem Auto, die Polizei löste eine Großfahndung aus. Im Ortsteil Kesselstadt wurde das Wohnhaus des Mannes weiträumig abgesperrt und durch Spezialkräfte der Polizei durchsucht. Dabei wurden zwei weitere Leichen aufgefunden. Bei einer der toten Personen dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Täter handeln. Alles deutet auf einen möglichen Selbstmord hin. Die zweite Tote ist offenbar die Mutter des Mannes.

Gibt es auch Verletzte?

Die Polizei spricht von mindestens vier Verletzten durch die Schüsse in den Bars. Eine genaue Zahl nannten die Ermittler noch nicht.

Gibt es Hinweise auf weitere Täter?

Der Polizei zufolge deutet nach den bisherigen Ermittlungen nichts darauf hin, dass der Mann Mittäter hatte.

Steht die Identität des mutmaßlichen Täters bereits fest?

Laut Polizei dauern sowohl die Ermittlungen zur Identität der Opfer, als auch des mutmaßlichen Täters noch an. Bei dem mutmaßlichen Angreifer soll es sich der "Bild"-Zeitung zufolge um einen Deutschen gehandelt haben. Der Mann habe einen Jagdschein besessen. In seinem Fahrzeug sollen sich Munition und Magazine befunden haben, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Polizeikreise. Der ARD-Terrorexperte Holger Schmidt schrieb auf Twitter, der tote Täter sei wohl ein 43-jähriger Mann. Vermutlich handelt es sich sich um Tobias R. Mehr Informationen zu den aktuellen Entwicklungen lesen Sie im Liveticker von ntv.de.

Was könnte das Motiv für die Tat gewesen sein?

Die Ermittler betonen, zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen lägen keine Erkenntnisse zum Hintergrund der Tat vor. Es könne sich um "eine Beziehungstat oder eine wahllos begangene Tat" handeln. Das gefundene Bekennerschreiben und ein Video, das der mutmaßliche Täter wenige Tage zuvor bei Youtube veröffentlicht hatte, werden nun untersucht. Das Bekennerschreiben hatte der Mann zuvor auf seiner Webseite veröffentlicht, es enthält unter anderem deutliche rechtsextreme Ansichten.

Was ist der Inhalt des Youtube-Videos?

In dem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen. Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände "jetzt kämpfen". Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten.

Wie wird die Tat bisher eingeordnet?

Wegen der besonderen Bedeutung des Falls hat die Bundesanwaltschaft bereits in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Nach dpa-Informationen sind Hinweise auf eine ausländerfeindliche Motivation des mutmaßlichen Täters der Grund. Die Bundesregierung äußerte sich erschüttert. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von einem entsetzlichen Verbrechen. "Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern", teilte er auf Twitter mit.