Ende März trifft der Koalitionsausschuss mehrere Verabredungen. Eine Einigung, die dabei etwas untergeht: Dem Naturschutz wird eine ganz neue Priorität eingeräumt. So soll Deutschland seiner Verpflichtung nachkommen, ein Drittel seiner Fläche der Umwelt zu widmen.

Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hat viele Diskussionen ausgelöst, vor allem mit Blick auf den Klimaschutz. Dabei wurden die Ergebnisse zum Naturschutz ein wenig übersehen. Zu Unrecht. Denn das Beschlusspapier hat es naturschutzpolitisch in sich. Einige der Forderungen könnten einen wahren Paradigmenwechsel im Naturschutz herbeiführen.

Die Autoren Dr. Jan-Niclas Gesenhues ist seit 2021 Mitglied im Deutschen Bundestag und umweltpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Prof. Dr. Kai Niebert forscht und lehrt als Nachhaltigkeitsexperte an der Universität Zürich. Seit 2015 ist er Präsident des Umweltdachverbands Deutscher Naturschutzring.

Das globale Netz von Arten und Ökosystemen ist unsere Lebensversicherung. Wir sind auf intakte Ökosysteme angewiesen, wenn wir gesund leben und auch nächsten Generationen Entwicklungsmöglichkeiten lassen wollen. Zudem werden wir unsere Klimaziele reißen, wenn Moore, Wälder und Meere nicht besser geschützt und renaturiert werden. Deshalb müssen die 2020er-Jahre zu mehr Naturschutz, mehr naturkonformer Nutzung und zu mehr Wildnis führen, also zu einer Stärkung der grünen Infrastruktur - von der Niedermooraue, über den renaturierten Fluss bis hin zum Urwald.

Beschleunigungsoffensive im Naturschutz

Wir können es zwar nicht immer vermeiden, die Natur zu belasten. Aber weil sie schon jetzt stark geschädigt ist, reicht es nicht mehr aus, diese Eingriffe nur auszugleichen oder zu ersetzen. Statt nur dafür zu sorgen, dass es der Natur nicht noch schlechter geht, muss ihr Zustand verbessert werden - und zwar in der Fläche. Das heißt auch, dass wir die Natur nicht in Schutz- und Schmutzgebiete einteilen. Auch außerhalb von Schutzgebieten müssen Auen renaturiert, Moore wiedervernässt und Städte begrünt werden.

Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses ermöglichen eine Beschleunigungsoffensive im Naturschutz, da nun konkrete Änderungen im Planungs-, Ordnungs- und Förderrecht angepackt werden können. Das ist auch dringend notwendig, denn auf insgesamt 30 Prozent der Flächen muss Naturschutz und Renaturierung ein Vorrang eingeräumt und deutlich naturfreundlicher gewirtschaftet werden. Dazu hat sich Deutschland mit dem sogenannten 30-Prozent-Ziel im Naturschutzabkommen von Montreal verpflichtet.

Naturschutz und Klimaschutz müssen gemeinsam gedacht werden. Grüne Infrastrukturen wie Schutzgebiete, naturnahe Wälder, Auen und artenreiche Grünflächen sind genauso wichtig wie erneuerbare Energien. Die Spitzen der Umweltverbände haben der Regierung deshalb Anfang des Jahres vorgeschlagen, Beeinträchtigungen der Natur durch erneuerbare Energieprojekte vor allem in Vorranggebieten der grünen Infrastruktur auszugleichen.

In Kombination mit einer Beschleunigung und Stärkung des Naturschutzes bei der Flächenausweisung sowie schnelleren Genehmigungs- und Planungsverfahren für Naturschutzprojekte kann das einen echten Schub für unsere natürlichen Lebensgrundlagen auslösen. Denn dadurch können Naturschutzgebiete besser miteinander vernetzt werden und die Natur kann sich besser an den Klimawandel anpassen.

Es braucht Gebiete, wo Naturschutz Vorrang hat

Die entscheidende Frage lautet: Woher sollen die notwendigen Flächen für all diese Projekte kommen? Das von den Regierungsparteien im Koalitionsausschuss vereinbarte Flächenbedarfsgesetz für die Natur kann hier ein echter Meilenstein auf dem Weg zu einem umfänglichen Renaturierungsgesetz werden. Es muss wirksame Instrumente beinhalten, um Flächen für den Naturschutz und natürlichen Klimaschutz zu sichern. Dabei sollten auch Vorranggebiete für Naturschutz und natürlichen Klimaschutz vorgesehen werden, in denen der Naturschutz an erster Stelle steht und in denen Planungs- und Genehmigungserleichterungen für Renaturierungsprojekte gelten.

Gleichzeitig muss die Flächenversiegelung deutlich reduziert werden. Nach wie vor verschwinden in Deutschland täglich Flächen der Größe von fast 80 Fußballfeldern unter Beton und Asphalt. Damit werden sie dauerhaft Natur und Lebensmittelerzeugung entzogen. Diese Versiegelungsorgien sind nicht weiter hinnehmbar.

Der Abwärtsspirale im Naturschutz muss ein Ende gesetzt werden. Wir befinden uns mitten im sechsten großen Artensterben der Erdgeschichte, und das erste Mal sind wir Menschen die Verursacher. Die voranschreitende Klimakrise verschärft die Lage dramatisch. Viele unserer Ökosysteme stehen kurz vor dem Kipppunkt – international, aber auch in Deutschland. Für uns ist klar: Wir müssen jetzt handeln und aus dem Klein-Klein zu einem neuen Ansatz im Naturschutz kommen, der dem Ausmaß des Aussterbens und Kollabierens der Ökosysteme gerecht wird. Damit schützen wir die Freiheit kommender Generation, die Grundlage unserer Wirtschaft und die Vielfalt des Lebens.