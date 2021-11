Noch geht es offiziell nicht um Personalien in den Koalitionsverhandlungen der Ampel-Parteien. Doch der Posten des Finanzministers, auf den sich FDP und Grüne Hoffnungen machen, sorgt schon jetzt für Diskussionen. Auch in Österreich scheint man sich Gedanken über die Besetzung zu machen.

In einem diplomatisch ungewöhnlichen Schritt hat sich der österreichische Finanzminister Gernot Blümel dafür ausgesprochen, dass FDP-Chef Christian Linder Finanzminister einer künftigen Ampel-Koalition in Deutschland wird. "In der Geschichte der EU gab es selten eine Situation, in der eine einzelne Personalentscheidung in einem Mitgliedstaat solch eine Bedeutung für die Stabilität der EU hat", sagte Blümel der "Welt". "Ganz Europa ist gespannt, wer Finanzminister in Deutschland wird. Denn diese Personalie entscheidet die langfristige wirtschaftliche Stabilität der EU."

Der ÖVP-Politiker äußerte die Hoffnung, "dass sich die traditionelle deutsche Haltung, dass wir stabile Finanzen brauchen, um auch langfristig Wachstum und Wohlstand in Europa zu sichern, durchsetzt. Von den derzeit in Frage kommenden Personen wäre das daher ein klares Plädoyer für Christian Lindner." Österreich wendet sich auf EU-Ebene entschieden gegen eine Lockerung der Schuldenregeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes für die Euro-Zone. Blümel fordert stattdessen eine konsequentere Durchsetzung der Fiskalregeln als bisher.

Am heutigen Montag treffen sich die Finanzminister der Eurogruppe in Brüssel. Nach den Vorstellungen der Liberalen soll das Bundesfinanzministerium von Lindner geführt werden. Interesse an dem Ressort haben aber auch die Grünen signalisiert.