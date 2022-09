Bundesverkehrsminister Wissing plädiert für eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Zugleich begrüßt er, dass es ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket geben soll. Gleichzeitig müsse in die Infrastruktur der Bahn investiert werden.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich für eine Verlängerung der Laufzeiten der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland ausgesprochen. "Ich persönlich bin der Meinung, wir sollten, wenn es möglich ist, eine Laufzeitverlängerung beschließen", sagte Wissing im "Frühstart" von ntv.

Es gehe dabei nicht nur um eine politische Entscheidung, sondern auch um eine rechtliche, die geprüft werden müsse, ehe man entscheiden könne. "Es ist in der Tat richtig, dass wir uns mit allen Optionen beschäftigen müssen, und da muss und muss man auch über den eigenen Schatten springen", sagte Wissing. Bislang haben die Grünen in der Ampelkoalition eine Laufzeitverlängerung kategorisch ausgeschlossen.

Wissing begrüßte, dass die Bundesregierung nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets ein einfaches Ticket für ganz Deutschland dauerhaft etablieren möchte. Dazu habe der Bund ein "großzügiges Angebot gemacht". Jetzt seien die Länder, die zuständig seien für den öffentlichen Personennahverkehr, am Zuge.

Neben dem Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket plädierte Wissing für Investitionen in die Infrastruktur der Bahn. "Wir brauchen beides, und wir tun beides", so der Minister. "Wir reformieren viele Dinge und auch mehr, bringen mehr Modernisierung in die Schiene, aber gleichzeitig müssen wir auch die verkrustete Tarifstruktur ins Augenmerk nehmen." Mit komplexen Tarifzonen und Verbandsstrukturen habe man Hürden aufgebaut, die es zu beseitigen gelte. "Mit diesem neuen Ticket werden wir dauerhaft Vereinfachung in den ÖPNV bringen und damit auch den Umstieg von der Straße auf die Schiene so einfach wie möglich machen."