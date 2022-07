Am gestrigen Dienstag nahm Habeck noch einen Termin in Wien wahr.

Gestern noch zahlreiche Termine in Wien, heute Corona: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist positiv auf das Virus getestet worden, sowohl mit Schnell- als auch PCR-Test. Seine Präsenztermine wurden abgesagt. Der Minister hat Erkältungssymptome.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilte eine Sprecherin des Ministers in Berlin mit. Sowohl ein Schnelltest als auch ein PCR-Test seien positiv ausgefallen. Der Grünen-Politiker habe Erkältungssymptome, berichtete die Sprecherin. Er habe sich gemäß den rechtlichen Vorgaben in Isolation begeben. Alle Präsenztermine würden abgesagt. Die Dienstgeschäfte nehme Habeck von zu Hause aus wahr.

Der Minister war bereits am Mittwochmittag bei einem Termin mit Bauministerin Klara Geywitz von Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen vertreten worden. Dabei ging es um ein Klimaschutz-Sofortprogramm für den Bausektor. Am gestrigen Dienstag nahm Habeck noch zahlreiche Termine in Wien war, etwa mit der österreichischen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Er traf auch den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Neben Klimathemen ist Habecks Ministerium derzeit vor allem mit der Gaskrise beschäftigt.

Baerbock berichtet von ihrem Verlauf

Habecks Partei- und Kabinettskollegin Annalena Baerbock hat sich unterdessen zu den Folgen ihrer eigenen Corona-Infektion geäußert. Einen Monat nach dieser leidet die Bundesaußenministerin noch immer an den Folgen. "Es hat mich wirklich niedergestreckt, trotz Vierfachimpfung. Ich lag zwei Wochen lang flach. Mehr als zwei Etagen schaffe ich auch jetzt kaum zu Fuß", sagte die Grünen-Politikerin dem Magazin "Stern". "Ich kann nur appellieren: Maske tragen, wo es nötig ist, und testen, testen, testen", fügte die 41-Jährige hinzu.

Baerbock war Anfang Juni bei einem Besuch in Pakistan positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte auch deutliche Grippesymptome entwickelt. Sie sagte daraufhin Termine und weitere Stationen ihrer Reise ab. Sie wollte damals ursprünglich auch Griechenland und die Türkei besuchen. Baerbock flog dann unter Isolationsbedingungen nach Berlin zurück.