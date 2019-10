Die Negativschlagzeilen über Boeing und die 737-Max-Maschinen reißen nicht ab. Noch immer ist nicht klar, wann die Modelle wieder fliegen dürfen. Von der Unsicherheit profitiert nicht zuletzt Erzrivale Airbus. Die Europäer können sich nun über eine umfassende Bestellung aus den USA freuen.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus kann mitten in der Krise seines US-Rivalen Boeing auf einen Großauftrag aus den USA hoffen. Die US-amerikanische Fluggesellschaft Spirit Airlines habe einen Vorvertrag über bis zu 100 Mittelstreckenjets aus der A320neo-Modellfamilie unterzeichnet, teilte Airbus in Toulouse mit. Spirit Airlines kündigte an, mit den Maschinen ihren zukünftigen Flottenbedarf im Zuge ihrer Expansion in den USA, Lateinamerika und der Karibik zu decken.

Die Airline will eine verbindliche Bestellung abgeben, die die Modellvarianten A319neo, A320neo und A321neo umfasst. Die Auslieferung der Maschinen ist bis 2027 geplant. In Branchenkreisen hatte es zuvor geheißen, die Bestellung habe einen Katalogpreis von bis zu zwölf Milliarden Dollar. Es ist der erste US-Auftrag für Airbus, seit die USA vergangene Woche Zölle von zehn Prozent auf einige Airbus-Flugzeuge beschlossen haben.

Der Airbus A320neo und seine längeren und kürzeren Varianten sind die Konkurrenzmodelle zu Boeings modernisiertem Mittelstreckenjet 737 Max, für den seit März nach zwei tödlichen Abstürzen ein weltweites Flugverbot gilt. Der US-Konzern hatte die Max-Modelle entwickelt, nachdem ihm Airbus mit der neo-Reihe zahlreiche Airlines aus seiner Heimat als Kunden abspenstig zu machen drohte.

Spirit, die schon 140 Airbus-Flugzeuge im Bestand hat, hatte im August erklärt, sie schwanke zwischen dem Airbus A321neo und einem Boeing-Modell. Per Ende September hat Airbus eigenen Angaben zufolge für die A320neo-Familie mehr als 6650 Festaufträge von fast 110 Kunden weltweit erhalten.