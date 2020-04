Die Hamsterkäufe in deutschen Discountern sorgen für ganz spezielle Sonderlieferungen: Aldi setzt nun sogar einen Sonderzug ein, um sich einen großen Nudel-Nachschub aus Italien liefern zu lassen. Mehr als 200 Tonnen Pasta werden so transportiert.

Nudel-Nachschub per Bahn statt Lastwagen: Damit es auch künftig genug Pasta im Regal gibt, holt Aldi zusammen mit DB Schenker die Ware nun per Sonderzug aus Italien nach Deutschland. "Mehrere Sonderzüge haben bereits in einer ersten Lieferung über 60.000 Pakete Fusilli, mehr als 75.000 Pakete Penne und weit über eine Viertelmillion Pakete Spaghetti aus Italien nach Nürnberg gebracht", heißt es in einer Mitteilung des Discounters.

Insgesamt habe die Bahn-Logistiktochter Schenker mehr als 200 Tonnen Pasta auf rund 300 Paletten geliefert. Von Nürnberg aus lieferten Lkw die Pakete an Filialen in Süddeutschland aus. Haltbare Lebensmittel wie Nudeln sind in der Coronavirus-Krise stark gefragt.

Gleichzeitig ist es laut Aldi schwieriger geworden, die Waren nach Deutschland zu transportieren. "Weil Transporte nach Italien aktuell rückläufig sind, fehlen dort Lkw und Züge für den Weg zurück."

Mit der nun geschaffenen Alternative sei man nicht mehr nur von einem Spediteur abhängig und könne flexibel auf Engpässe reagieren. Eine weitere Lieferung mit mehr als 250 Paletten ist laut Mitteilung bereits auf dem Weg. Momentan liefen Gespräche zwischen Aldi und Schenker, ob es solche Sonderzüge in Zukunft regelmäßig geben werde, sagte ein Sprecher des Logistikunternehmens.