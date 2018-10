Wirtschaft

Flugausfälle und Verspätungen: Arbeiter streiken am Brüsseler Flughafen

Ohne Vorwarnung legen Beschäftigte an Belgiens größtem Flughafen die Arbeit nieder: Der spontane Streik in der Gepäckabfertigung führt zu erheblichen Problemen bei mehr als zwei Dutzend Fluggesellschaften.

Der überraschende Streik von Gepäckarbeitern des Flughafens Brüssel führt mitten im anlaufenden Wochenendverkehr zu zahlreichen Flugausfällen am wichtigsten Drehkreuz des Landes. Insgesamt 13 Verbindungen wurden gestrichen, wie eine Flughafensprecherin bestätigte.

Der Betreiber der Flughafens Brussels Airport (IATA-Code BRU) rief Reisende dazu auf, sich rechtzeitig mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen und möglichst nur mit Handgepäck zu fliegen. Betroffen sind demnach nur Flüge, die von Arbeitern des Dienstleisters Aviapartner abgefertigt werden - darunter vor allem Maschinen von Ryanair und Tui fly.

Nicht alle Airlines betroffen

Der Streik hatte am Donnerstag begonnen und führte zu Beeinträchtigungen bei Dutzenden Flügen. Manche Passagiere mussten gar ihre Koffer in Brüssel am Boden zurücklassen, wie belgische Medien berichteten. "Die Beschäftigten von Aviapartner haben ihre Arbeit niedergelegt", teilte der Flughafenbetreiber mit. "Im Ergebnis kann es zu Verzögerungen bei der Gepäckabfertigung kommen."

Mehr zum Thema 22.04.18 Personalmangel in Frankfurt Fraport sucht auf dem Balkan Mitarbeiter

Die Hintergründe der unangekündigten Streikmaßnahmen sind noch unklar. Nach Angaben von Gewerkschaftern richtet sich die Aktion unter anderem gegen Druck am Arbeitsplatz. Für Freitagvormittag ist demnach ein Gespräch mit der Flughafendirektion angesetzt. "Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Folgen der Streikaktion zu begrenzen", hieß es in einer Mitteilung des Airport-Betreibers.

Quelle: n-tv.de