Noch in dieser Woche will die Bundesregierung ein staatliches Tierwohl-Label vorstellen. Nun zeigt eine Umfrage, dass die Deutschen kaum in die Bio-Fleischtheke greifen. Die meisten Verbraucher bevorzugen Wurst und Schnitzel aus Massentierhaltung.

In der Theorie sind die Deutschen große Liebhaber von Bio-Fleisch: Koteletts oder Steaks aus tierfreundlicher Haltung erfreuen sich in Verbraucherbefragungen stets großer Beliebtheit. Dennoch verkauft sich günstige Ware aus Massentierhaltung weiterhin am besten. Das zeigt eine Umfrage, die der "Tagesspiegel" bei den Supermarktketten Penny, Aldi, Lidl, Netto und Kaufland gemacht hat. "Der größte Teil des Fleischs entfällt bei Penny und Rewe auf Stufe eins", gibt Rewe an. Stufe eins - das bedeutet konventionelle Stallhaltung.

Die Supermärkte kennzeichnen seit dem vergangenen Jahr ihr angebotenes Frischfleisch mit einer vierstufigen Skala. Auch Kaufland teilte dem "Tagesspiegel" mit, "aktuell überwiegt noch die Stufe eins" beim verkauften Frischfleisch. Bei Aldi Nord machen die Haltungsstufen eins und zwei dem Bericht zufolge einen Großteil des Angebots von frischem Fleisch aus. Auch bei Lidl kommt - mit regionalen und saisonalen Schwankungen - 50 Prozent des Frischfleischs aus Stallhaltung der Stufe eins.

Fleisch aus Stallhaltung macht Löwenanteil aus

Stufe zwei steht für Stallhaltung mit etwas mehr Platz. Stufe drei bedeutet für die Tiere Außenklima mit Kontakt zu frischer Luft. Stufe vier ist das Premium-Segment; hierzu gehört unter anderem Bio-Ware.

"Das mit Abstand meiste Schweinefleisch stammt aus einer Haltung, die Stufe eins oder Stufe zwei entspricht", bestätigte auch Patrick Klein von der Initiative Tierwohl dem Blatt. "Fleisch aus den Stufen drei und vier hat nur sehr geringe Marktanteile." Bio-Schweinefleisch mache in Deutschland gerade einmal zwei Prozent aus und sei sehr teuer.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will ein staatliches Tierwohl-Label einführen. Die Kriterien sollen am Mittwoch vorgestellt werden. Dabei geht es zunächst nur um Schweinefleisch. Kritiker monieren unter anderem, dass die neue Kennzeichnung nicht verpflichtend sein soll.