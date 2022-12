Strommarkt-Experte Tobias Federico fürchtet eher Sabotageakte als AKW-Probleme in Frankreich.

Bundestag und -rat haben die Preisbremsen für Gas und Strom abgesegnet. Mit welchen Preisen Stromkunden jetzt und in Zukunft rechnen müssen, warum die Gefahr eines Blackouts nicht gebannt ist und wie wahrscheinlich Brownouts sind, erklärt Tobias Federico, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Energy Brainpool, im Interview mit ntv.de.

ntv.de: Wie wird sich der Strompreis nun weiter entwickeln?

Tobias Federico: Die Großhandelspreise sind momentan noch auf einem relativ hohen Niveau. Wenn Strom und Gas jetzt eingekauft werden, greift also die Preisbremse. Für das kommende Jahr gibt es abhängig vom Wetter zwei Möglichkeiten: Sie bleiben auf dem hohen Niveau, steigen aber nicht exorbitant; die Strompreisbremse würde dann bis zu ihrem geplanten Ende im April 2024 greifen. Oder aber wir kommen mit unseren Gasvorräten gut durch diesen Winter. Wenn die Speicher im April noch zu mehr als 40 Prozent gefüllt sind, wird sich der Markt entspannen. Dann bleiben zwar noch Unsicherheitsfaktoren, aber die Preise würden wohl deutlich unter ein Niveau fallen, bei dem die Preisbremse nötig ist. Versorger kaufen allerdings mehrere Jahre im Voraus für Strom- und Erdgaskunden ein. Die hohen Preise aus dem Jahr 2022 strahlen sozusagen auch noch bis in das Jahr 2024 aus und spiegeln sich in den Endkundentarifen wider. Deswegen muss die Strom- und Gaspreisbremse auf jeden Fall bis April 2024 bestehen bleiben.

Strommarkt-Experte Tobias Federico (Foto: Steffen Jaenicke)

Die beschlossenen Preisbremsen sollen Kunden vor zu harten Belastungen schützen. Besteht andererseits nicht auch die Gefahr, dass der Preis dadurch künstlich hochgehalten wird?

Die Sorge ist groß, dass Anbieter bei der Preisbildung nicht kostenorientiert vorgehen, es herrscht eine Missbrauchsgefahr. Denn der Staat erstattet ihnen ja die Differenz zwischen den festgelegten 40 Cent pro Kilowattstunde Strom und dem von ihnen verlangten Arbeitspreis. Das Bundeskartellamt soll das kontrollieren. Die Gefahr besteht. Aber es gibt immer schwarze Schafe, ein Missbrauch muss deshalb nicht flächendeckend stattfinden. Jetzt muss einfach geprüft werden, ob die verlangten Preise durch die hohen Beschaffungskosten der Anbieter gerechtfertigt sind oder nicht.

Viele Kunden sind mit so drastischen Preiserhöhungen konfrontiert, dass sie zum Jahreswechsel ihren Vertrag kündigen und den Anbieter wechseln. Lohnt es sich momentan überhaupt, einen Sondertarif abzuschließen oder macht es mehr Sinn, sich erstmal in die Grundversorgung fallen zu lassen und die weitere Preisentwicklung abzuwarten?

Der Rückfall in die Grundversorgung ist durchaus eine Option. Betroffene Verbraucher müssen die Preise vergleichen. Auch die Preise in der Grundversorgung können sich ändern. In vielen Fällen kann das aber Sinn machen, weil viele Anbieter zurzeit gar keine neuen Kunden annehmen.

Mit welchen Strompreisen müssen Verbraucher zurzeit rechnen, die keinen Vertrag mit Preisgarantie haben?

Das hängt stark davon ab, wie die Energieversorger eingekauft haben. Wenn Sie langfristig eingekauft haben, dürfte der Preis bei 35 bis 40 Cent pro Kilowattstunde liegen. Es hängt aber auch stark von Abgaben ab, die unterschiedlich hoch sind, zum Beispiel die Netzentgelte. Netto müssten es 18 bis 20 Cent sein, da kommen dann Abgaben, Umlagen und Mehrwertsteuer drauf.

Wie sieht es bei Neuverträgen aus?

Da die Anbieter mit neuen Kunden nicht langfristig gerechnet haben und deshalb auch nicht langfristig für sie einkaufen konnten, kostet die Kilowattstunde hier aktuell 50 bis 60 Cent.

Zurzeit wird mehr Gas verstromt, es herrscht Dunkelflaute, bei der Kohle drohen deshalb bereits Engpässe, dafür fährt andererseits Frankreich seine AKW nach und nach wieder hoch, und Deutschland lässt drei AKW und Kohlekraftwerke länger am Netz. Wie groß schätzen Sie aktuell die Gefahr von Blackouts ein?

Unter zwei Rahmenbedingungen könnte es zu einem Blackout kommen: Falls Frankreich technische Probleme hat und es zweitens zeitgleich sowohl dort als auch in Deutschland kalt ist. Aber wenn Frankreich seine Kernkraftwerke weiter nach Plan hochfährt, sehe ich diese Gefahr nicht mehr. Momentan sieht es gut aus, der Markt entspannt sich bereits. Vor diesem Hintergrund halte ich Blackouts in diesem Winter deshalb für unwahrscheinlich, außer es passiert etwas Unvorhergesehenes in Frankreich. Trotzdem halte ich Blackouts für möglich: infolge von Sabotageakten gegen unsere kritische Infrastruktur.

Müssen wir eigentlich unseren Strom nach Frankreich exportieren, wenn bei uns ein Engpass droht?

Wir haben ein europäisches Verbundsystem, wir helfen uns gegenseitig bei allen möglichen Situationen. Es gibt da keine Priorisierung, dass sich ein Land also isolieren würde, wenn es ein Exportproblem hat. Wenn bei uns Engpass droht, kann es trotzdem sein, dass wir andernorts aushelfen. Denn neben dem Solidargedanken sind die Netzbetreiber verantwortlich für den stabilen Netzbetrieb, europaweit. Bei einer Knappheitssituation haben sie die Entscheidungsgewalt, wie sie das Gesamtsystem stabil halten. Die vier deutschen Netzbetreiber tauschen sich mit den französischen aus, und dann wird ausgehandelt. Wenn ein Ausfall unausweichlich ist, wählen sie das Gebiet mit dem kleinsten Schaden.

Wie wahrscheinlich sind Brownouts, also das gezielte, vorübergehende Trennen einzelner Regionen oder Großverbraucher vom Stromnetz, um das Netz stabil zu halten und damit einen Blackout zu verhindern?

Auch hier halte ich die Wahrscheinlichkeit für sehr gering. Sie ist allerdings höher als in den vergangenen Jahren. Brownouts sind natürlich wahrscheinlicher als Blackouts, aber wenn wir Wetten abschließen würden, würde ich wetten, dass wir ohne Brownouts und Blackouts durch den Winter kommen.

Sind alle Regionen gleich stark gefährdet?

Die Versorger haben abhängig von der Natur schon spezielle Netzareale im Blick, die bei einem Brownout abgeschaltet werden müssten. Die sind aber nicht öffentlich.

Was ist aus dem Schreckgespenst der Heizlüfter geworden? Im Moment sieht es angesichts der Gasversorgung ja nicht so aus, als würden sie gebraucht. Aber was wäre, wenn sie doch massenweise zum Einsatz kommen?

Wenn wir einen Gasmangel bekommen, wären sie ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor. Das Risiko, dass sie einen Brown- oder Blackout verursachen, liegt nach meiner Einschätzung aber im Promillebereich.

Mit Tobias Federico sprach Christina Lohner