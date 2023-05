China entwickelt in den zurückliegenden Jahren ein eigenes Passagierflugzeug, um unabhängiger von westlichen Anbietern zu werden. Im vergangenen Jahr wird die erste C919 ausgeliefert, jetzt dürfen erstmals Passagiere einsteigen.

Chinas erster selbst entwickelter Passagier-Jet hat seinen Jungfernflug mit Passagieren absolviert. Das Staatsfernsehen zeigte, wie die C919 am frühen Sonntagmorgen von Shanghai aus nach Peking startete. Der erste kommerzielle Flug wurde mit mehr als 130 Passagieren in knapp drei Stunden absolviert. Das Flugzeug soll danach zurück nach Shanghai fliegen.

Der C919 ist ein Flugzeug in der Größe von Airbus' Verkaufsschlager A320 und Boeings 737 und wurde von der Commercial Aviation Corporation of China (COMAC) in der Hoffnung gebaut, den westlichen Flugzeugherstellern ernsthafte Konkurrenz zu machen. Doch der 164-Sitzer mit einer Reichweite von 4075 Kilometern ist immer noch stark auf westliche Komponenten angewiesen, darunter bei Motoren und den elektrischen und elektronischen Geräten an Bord.

2022 wurde das erste Flugzeug nach acht Jahren Entwicklungszeit an China Eastern Airlines (CEA) ausgeliefert. Der Mittelstrecken-Jet hat nur einen Gang zwischen den Sitzreihen. Gegenüber den Konkurrenzflugzeugen zeichnet er sich laut China Eastern Airlines durch eine geringe Geräuschentwicklung, einen geringeren Kohlenstoffausstoß und eine höhere Kraftstoffeffizienz aus. Die staatlich unterstützte Fluggesellschaft hat bisher fünf Flugzeuge bestellt. COMAC plant in fünf Jahren jährlich 150 Flugzeuge zu produzieren. Westliche Analysten halten jedoch um 2030 eher die Produktion von etwa 25 Maschinen im Jahr für wahrscheinlich.

Nach eigenen Angaben hat COMAC bereits mehr als 1200 Bestellungen für den C919 erhalten. Einige Experten gehen jedoch davon aus, dass es sich bei den meisten dieser Aufträge vermutlich um Absichtserklärungen inländischer Kunden handelt. Präsident Xi Jinping, der vor einigen Jahren im Cockpit eines C919-Modells saß, bezeichnete das Projekt als eine der innovativsten Errungenschaften Chinas.