Von Erfolg zu Erfolg : Carsten Spohr - der Herr der Lüfte

Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist 2017 fast alles gelungen, was er angefasst hat. Er wird von Anlegern und Wirtschaftsmagazinen mit Lob überhäuft. Nun muss Spohr aber einen ersten Rückschlag wegstecken.

Jetzt auch noch "Stratege des Jahres" im "Handelsblatt" - Lufthansa-Chef Carsten Spohr kann sich in diesen Tagen über fehlende Glückwünsche nicht beschweren. Am Samstag ist der "Manager des Jahres" - so der Ehrentitel des Manager-Magazins - 51 Jahre alt geworden und befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der von ihm gelenkte Dax-Konzern ist die mit Abstand umsatzstärkste Fluggesellschaft in Europa und fliegt Rekordgewinne am laufenden Band ein.

Beim laufenden Konzentrationsprozess der Branche rund um die Pleiten der Air Berlin und Alitalia ist Spohr der Jäger lukrativer Firmenteile - und nicht der Gejagte. Daran ändert auch die wegen des Widerstands der EU-Wettbewerbshüter geplatzte Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki wenig: Die Lufthansa-Tochter Eurowings wird nun zwar langsamer wachsen als geplant, aber sie kann auch aus eigener Kraft 20 neue Flugzeuge an den Himmel bringen.

Vom Kollaps der Air Berlin profitiert die Lufthansa ohnehin, denn weniger Flugzeuge auf dem Markt bedeuten erst einmal steigende Preise in den besser gebuchten eigenen Maschinen. Früher als andere hat Spohr die offenkundigen Probleme der Air Berlin als Chance erkannt und strikt auf eine möglichst große Teilübernahme hingearbeitet, die nun wohl doch etwas kleiner ausfällt. Die Bundesregierung allerdings könnte nun auf einem Großteil ihres Air-Berlin-Überbrückungskredits sitzen bleiben.

Die Börse dankt es dem Wirtschaftsingenieur und gelernten Piloten Spohr, der nebenbei seinen Vorstand kräftig umgebaut hat, mit Höchstkursen. Mit um die 30 Euro ist die Kranich-Aktie aktuell deutlich mehr als doppelt so viel wert wie noch zu Jahresbeginn.

Gelähmten Konzern vorgefunden

Dabei hatte es zu Spohrs Amtsantritt im Mai 2014 wenige Anzeichen für eine Erfolgsgeschichte gegeben. Er selbst war erst nach einer holprigen Berufung an die Konzernspitze gekommen, weil viele im Unternehmen den vormaligen Kronprinzen zwar wollten, aber nach außen auch eine ernsthafte Suche nach Alternativlösungen präsentieren mussten. Der Riesen-Konzern mit 120.000 Beschäftigten schien gelähmt von der eigenen Bürokratie, gejagt von Billigfliegern und zermürbt von den regelmäßigen Streiks der Piloten, die ihre Priviligien mit aller Macht verteidigten.

Insbesondere Spohrs kompliziert klingende Idee vom schnellen Ausbau der Billigschiene Eurowings fanden die Flugzeugführer der Kernmarke gar nicht lustig, sollten die Maschinen doch von anderen Gesellschaften innerhalb und außerhalb des Konzerns geflogen werden - und damit von deutlich schlechter bezahlten Piloten als sie selbst. Dreieinhalb Jahre später ist der Tarifstreit nach 14 Streikrunden bis ins Jahr 2022 langfristig beigelegt und Eurowings eine bereits von Konkurrenten nachgeahmte Erfolgsgeschichte im Kampf gegen die Billigflieger wie Ryanair und Easyjet. Der Gewinnbeitrag der Eurowings ist zwar gering - aber die Alternative wäre der völlige Rückzug aus den europäischen Punkt-zu-Punkt-Verkehren gewesen.

"Wenn wir nicht unsere zweite Marke Eurowings gegründet hätten, wären wir nicht in der Lage gewesen, uns so um unsere Premiummarke zu kümmern, wie wir es in den vergangenen Jahren getan haben", sagt Spohr an einem grauen Dezembermorgen in Frankfurt, an dem er die wichtige Fünf-Sterne-Auszeichnung der Beratungsgesellschaft Skytrax für die Kernmarke Lufthansa entgegennimmt.

Reichhaltiges Detailwissen

Der offene und joviale Spohr zeigt sich bescheiden und gibt das Skytrax-Siegel sofort an die anwesenden Flugbegleiterinnen weiter: "Das ist Ihr Erfolg. Sie sind einzigartig in der Airline-Industrie", lobt der Chef. Anschließend macht er klar, dass Lufthansa den Premium-Glanz benötige, um höhere Preise am Markt durchzusetzen. Spohr ist eben auch ein hart rechnender Manager mit reichhaltigem Detailwissen.

Dass Spohr glaubhaft Gefühle zeigen kann, hat dem verheirateten Vater zweier Töchter auch in der schlimmsten Krise seines Unternehmens geholfen. Im März 2015 ließ ein lebensmüder Co-Pilot einen vollbesetzten Germanwings-Airbus in den französischen Alpen zerschellen. Spohr zögerte angesichts von 150 Toten keinen Moment, in der Öffentlichkeit selbst die Verantwortung zu übernehmen und den Hinterbliebenen sein Beileid auszudrücken. Er nahm an Trauerfeiern teil und stand der Öffentlichkeit Rede und Antwort. "Er hat sich nicht versteckt, sondern sich selbst an die Spitze der Kommunikation gestellt", sagt Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube.

Im Lufthansa-Konzern hat Spohr, der am Simulator seine Pilotenlizenz aufrecht hält, eine stetige Karriere hinter sich. Nach einem Zwischenspiel bei der Deutschen Aerospace AG - aus dieser Zeit kennt ihn Grube - arbeitete sich der einstige Assistent von Lufthansa-Legende Jürgen Weber über verschiedene Funktionen in den Vorstand empor. 2011 zog er dort ein und leitet ihn seit 2014.

