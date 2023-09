(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Google wird am heutigen Montag 25 Jahre alt. Die Suchmaschine gehört zum Alltag unzähliger Menschen. Seit den Anfängen in einem Studentenwohnheim hat der Tech-Gigant einen rasanten Aufstieg zurückgelegt. ntv.de hat ein paar der interessantesten Fakten zusammengestellt - damit Sie die nicht googeln müssen.

Keine Sorge! Mit der kompletten Geschichte von Google werden wir Sie nicht langweilen.

Aber den Beginn erzählen wir kurz: Die Geschichte von Google fing in den 90er-Jahren an. Larry Page und Sergey Brin, zwei Studenten der Stanford Universität, entwickelten eine Suchmaschine, die später das Internet dominieren sollte.

1998 bezogen sie die ersten Büroräume - in einer umgebauten Garage einer Freundin und angrenzenden Zimmern. Der 4. September ist der Tag, an dem die Firma Google gegründet wurde. Einer der ersten Mitarbeiter drehte damals ein Video, das zeigt, wie es bei Google ausgesehen hat. Spoiler: nicht so richtig aufgeräumt.

2004 ging Google an die Börse. Damals war die Firma schon satte 23 Milliarden Dollar wert. Und heute? 1,7 Billionen Dollar.

Der allerwichtigste Grund für die Kursexplosion: Google verdient Geld. Sehr viel Geld.

Den Löwenanteil der Umsätze macht das Werbegeschäft aus.

Google ist weltweit die dominante Suchmaschine. Ausnahme sind Länder, wo der Zugang blockiert ist - etwa in Nordkorea und China.

Das hier kennen alle, die diesen Text lesen:

Das Logo wurde nur selten verändert. Wer sich über "BackRub" wundert: Brin und Page nannten so den Vorläufer ihres Suchmaschinen-Projekts.

Bleibt noch die Frage: Was ist eigentlich der Suchbergriff, der am häufigsten gegoogelt wird? Na klar, es ist "Google". Hier sehen Sie die weltweit beliebtesten Suchbegriffe von Mai bis Juli dieses Jahres. Hinter "IPL" verbirgt sich übrigens die indische Cricket-Liga, Cricbuzz ist eine indische Cricket-Nachrichten-Website.