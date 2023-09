Erdogan will Tesla in die Türkei holen

Die siebte Tesla-Fabrik wird derzeit in Mexiko gebaut, doch wo entsteht die nächste Elektroauto-Stätte? Indien ist bereits in Musks-Wunschtopf, aber auch der türkische Präsident wirft jetzt seinen Ring in den Hut. Und das ganz persönlich in New York.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirbt bei Tesla-Chef Elon Musk für eine Fabrik in der Türkei. Erdogan habe Musk bei einem Treffen im Turkish House, einem Wolkenkratzer in der Nähe der Vereinten Nationen in New York, um den Bau einer Produktionsstätte in seinem Land gebeten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Agency (AA) auf Musks Plattform X. Erdogan hält sich in den USA auf, um an der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung teilzunehmen. Tesla und die türkische Botschaft in Washington reagierten nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

Dabei ist zwischen der Türkei und dem Tech-Milliardär nicht alles im Reinen: Musk liegt nämlich mit der türkischen Regierung wegen X, ehemals Twitter, im Clinch: Obwohl selbsternannter Verfechter der Meinungsfreiheit, hat Musk einige Forderungen der türkischen Regierung nach Zensur von Inhalten erfüllt. In anderen Fällen widersetzte sich das Social-Media-Unternehmen den Anordnungen türkischer Gerichte.

Tesla hatte im August Interesse am Bau einer Fabrik in Indien bekundet, in der ein kostengünstiges Elektroauto hergestellt werden soll. Tesla betreibt derzeit sechs Fabriken und baut eine siebte in Mexiko, um seine globale Präsenz auszubauen. Musk sagte im Mai, dass der Autohersteller wahrscheinlich bis Ende des Jahres einen Standort für eine neue Fabrik auswählen werde.

An diesem Montag wird Musk in Kalifornien auch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu treffen. Musk kündigte auf X an, dass es bei den Gesprächen um künstliche Intelligenz (KI) gehen werde.

Die Tesla-Aktien sind in diesem Jahr bisher um 123 Prozent gestiegen und der Autohersteller gab am Samstag bekannt, dass er sein fünfmillionstes Auto produziert hat. Musk leitete nicht nur Tesla, sondern kaufte im Jahr 2022 auch X, früher bekannt als Twitter, für 44 Milliarden US-Dollar.