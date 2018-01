Wirtschaft

Druck im wachsenden Wettbewerb: Eurowings startet massive Rabattaktion

Mit der Air-Berlin-Pleite im vergangenen Jahr entsteht europaweit eine Lücke im Angebot von Billigflügen. Um dem Wettbewerb standzuhalten, kündigt die Lufthansa-Billigtochter Eurowings nun hohe Preisnachlässe auf Tickets an.

Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings hat unter dem Druck des wachsenden Wettbewerbs eine massive Rabattaktion angekündigt. Ab sofort seien bis Ende Januar vier Millionen Tickets mit einem Abschlag von 25 Prozent im Angebot, erklärte die Airline. Das Angebot gelte für 30.000 Flüge in Deutschland, europaweit und auch bei Langstreckenflügen für einen Buchungszeitraum bis Ende Oktober. "Der Wettbewerb in Deutschland und in ganz Europa ist für Airlines unverändert intensiv", erklärte dazu Eurowings-Geschäftsführer Oliver Wagner.

Die mit der Air-Berlin-Pleite im vergangenen Jahr entstandene Lücke im Angebot von günstigen Flügen schließt sich damit allmählich. Vergangene Woche hatte Easyjet den Flugbetrieb in Berlin-Tegel aufgenommen, nachdem die Billigairline einen Teil von Air Berlin übernommen hatte. Die Briten wollen die Passagierzahl in diesem Jahr auf 18 Millionen mehr als verdoppeln.

Eurowings ist ebenfalls dank des Kaufs eines Teils von Air Berlin auf Wachstumskurs, auch wenn die Lufthansa nicht wie ursprünglich geplant auch deren österreichische Tochter Niki übernehmen konnte. Die soll jetzt unter das Dach von Vueling schlüpfen, der Billigairline des britisch-spanischen Luftfahrtkonzerns IAG.

Deshalb werde es vor allem um den Standort Wien einen harten Konkurrenzkampf geben, sagte ein Branchenkenner. Seinen Standort dort ausbauen will auch der osteuropäische Billig-Carrier Wizz Air mit zusätzlichen Europa-Verbindungen von Wien aus.

