Kurzfristige Flugstreichungen, verlorenes Gepäck, Verspätungen: Der Personalmangel hat den Londoner Flughafen Heathrow fest im Griff. Zur Abhilfe wird zur Spitzenreisezeit eine Passagier-Obergrenze eingeführt. Maximal 100.000 Passagiere am Tag sollen künftig abgewickelt werden.

Wegen Personalknappheit will der Londoner Flughafen Heathrow die Zahl der abfliegenden Passagiere in der Sommerurlaubszeit auf 100.000 pro Tag begrenzen. Die Maßnahme gelte bis zum 11. September, teilte Englands verkehrsreichster Flughafen heute mit. Heathrow-Chef John Holland-Kaye rief die Fluggesellschaften dazu auf, den Ticket-Verkauf für diesen Zeitraum einzustellen.

Es gebe einige entscheidende Funktionen am Flughafen, bei denen nicht ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung stünden, insbesondere bei der Bodenabfertigung, begründete Holland-Kaye den Schritt. Es fehle den entsprechenden Unternehmen beispielsweise an Mitarbeitern am Check-In oder bei der Gepäckabfertigung. "Mit regelmäßig mehr als 100.000 Passagieren am Tag bei den Abflügen haben wir Phasen gehabt, in denen der Service unter ein akzeptables Niveau gerutscht ist", schrieb der Heathrow-Chef. Dazu gehörten lange Wartezeiten, Verspätungen für hilfsbedürftige Passagiere, verloren gegangenes Gepäck, Verspätungen und Flugstreichungen in letzter Sekunde. "Einige Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten reduziert, andere jedoch nicht, und wir glauben, dass jetzt weitere Schritte nötig sind."

Der Londoner Flughafen leidet wie andere Airports in Europa unter knappem Personal, während die Nachfrage nach Flugreisen nach der Corona-Krise wieder anzieht. Im Juli und August 2019 hatte Heathrow täglich zwischen 110.000 und 125.000 abfliegende Passagiere abgefertigt. Nun könne der Airport nur noch 100.000 täglich reibungslos abwickeln, teilte Heathrow mit. Die durchschnittliche Kapazität der im Sommer-Abflugplan noch verbliebenen Sitze liege aber mit 104.000 pro Tag 4.000 über diesem Limit. Erst am Montag hatte der Flughafen Heathrow Airlines angewiesen, wegen Überlastung Dutzende Flüge zu streichen.

Europas größte Airline Lufthansa erklärte auf Anfrage von Reuters, sie habe zusätzlich zu den schon angekündigten Streichungen für Juli und August weitere Flugplananpassungen im Visier. "Damit hat Lufthansa einen spürbaren Beitrag zur Entlastung der Airports, so auch für London Heathrow, geleistet."