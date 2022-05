Gazprom Germania gehört zu den größten Gasversorgern in Deutschland. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird die Bundesnetzagentur als Treuhänderin eingesetzt. Nun erklärt der Generalbevollmächtigte, wie er Deutschlands größten Gaspeicher füllen will.

Der Gaskonzern Gazprom Germania hat unter der Treuhandschaft der Bundesnetzagentur damit begonnen, den größten deutschen Erdgasspeicher zu befüllen. "Wir haben den Speicher in Rehden bei uns in der Gruppe. Es ist völlig klar, dass dieser Speicher für den nächsten Winter aufgefüllt werden muss", sagte Egbert Laege. Der Energieexperte ist im April von der Bundesnetzagentur als Generalbevollmächtigter bei der Gazprom-Tochter eingesetzt worden.

"Ab heute werden täglich kleine Mengen eingespeichert", erklärt Laege. "Wir arbeiten intensiv an Lösungen, dass schon bald deutlich mehr Gas in den Speicher fließt." Es war das erste Interview Laeges seit seiner Bestellung im April. Der Energieexperte war früher Vorstand bei der Energiebörse EEX und für den Energiekonzern EON tätig.

"Wir sind ein gutes Stück vorangekommen, die Tätigkeiten der Gazprom Germania Gruppe in unsicheren Zeiten zu stabilisieren", betonte Laege weiter. "Hierzu stehe ich auch in regelmäßigem Kontakt zum Bundeswirtschaftsministerium und zur Bundesnetzagentur, unserer Treuhänderin."

"Überragende Bedeutung für Gasversorgung"

Gazprom hatte vor wenigen Wochen seinen Rückzug von Gazprom Germania bekannt gegeben. Wenig später hatten die Russen auch ihre Vertreter im Management abgezogen. Daraufhin hatte das Bundeswirtschaftsministerium die Bundesnetzagentur bis Ende September als Treuhänderin für Gazprom Germania eingesetzt, um die ordnungsgemäße Fortführung der Geschäfte sicherzustellen.

"Ich stehe in regelmäßigem Kontakt zu vielen wichtigen Geschäftspartnern", betonte Laege. "Alle erkennen die überragende Bedeutung der Gazprom Germania Gruppe für die sichere Gasversorgung." Das Vertrauen der Geschäftspartner sei vielleicht das wichtigste Asset. "Ich werde alles dafür tun, dieses Vertrauen zu erhalten und zu stärken."

Gazprom Germania gehört zu den größten Gasversorgern in Deutschland. Die bisherige Gazprom-Tochter betreibt über ihre Tochterunternehmen Wingas und Astora in Kassel Gashandel und auch den Speicher in Rehden. Die Bundesregierung will bei der Gasversorgung unabhängiger von Russland werden und sich auch für einen Ausfall der Lieferungen aus Russland wappnen. Laut dem am 30. April in Kraft getretenen Gasspeichergesetz müssen die Speicher bis zum 1. Oktober zu 80 Prozent gefüllt sein, am 1. November zu 90 Prozent. Der Wert darf auch bis zum 1. Februar 2023 nicht mehr unter 40 Prozent fallen.