(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Sergey Brin und Larry Page brachten Google 2004 an die Börse.

Larry Page und Sergey Brin boten Google einst für schlappe eine Million Dollar an - und ließen sich beim Preis sogar noch runterhandeln. Doch der Deal klappte nicht. Was war da los?

Es klingt nach einem Angebot, das man wirklich nicht ausschlagen konnte: Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin wollten ihr Ende der 90er-Jahre für weniger als eine Million Dollar verkaufen. Doch der einzige Interessent winkte schnell dankend ab.

George Bell ist der Mann, der den Deal platzen ließ. Er war damals Chef von Excite, einem Internet-Pionier. Die Firma betrieb ein viel genutztes Webportal, das verschiedene Dienste im Angebot hatte, darunter eine Suchmaschine, E-Mails, Instant Messaging und individuelle Homepages. Heute ist die Firma nahezu vergessen. Das Portal ging mit dem Platzen der Dotcom-Blase unter, die Suchmaschine verschwand 2010 endgültig.

Google ging 1996 unter dem Namen Backrub an den Start. Den Such-Algorithmus entwickelten Page, Brin und ihr Kommilitone Scott Hassan, der Hauptprogrammierer der Suchmaschine war. Die drei studierten damals an der US-amerikanischen Elite-Universität Stanford. Als Page und Brin 1998 die Uni verließen, gab es allerdings ein großes Problem: Das Projekt war nicht profitabel, und beide mussten einen Weg finden, mit der Suchmaschine Geld zu verdienen. Das lag vor allem daran, dass sich Brin und Page weigerten, Werbung anzuzeigen.

Page wandte sich an den Internet-Investor Vinod Khosla, der zu den ersten Geldgebern von Excite gehörte. Der stellte den Kontakt zu dessen Chef Bell her und handelte eigenen Angaben zufolge den ursprünglich verlangten Preis von einer Million Dollar auf 750.000 Dollar und ein Aktienpaket von Excite runter.

"Eine gute Entscheidung"

Der Deal scheiterte Bell zufolge nicht am Preis. Der Grund sei die Forderung von Page gewesen, dass Excite all seine anderen Suchmaschinentechnologien entfernt und durch den Google-Algorithmus ersetzt. Wie Bell 2014 in dem "Internet History Podcast" erzählte, wurde wochenlang ausprobiert, wer die besseren Suchergebnisse liefert. Das Ergebnis: "Wir konnten keinen großen Unterschied feststellen." Auf welche Weise die Resultate verglichen wurden und wie aussagekräftig das war, ist heute nicht mehr festzustellen.

Der US-Journalist Steven Levy bietet in seinem Buch "Google Inside" eine andere Version an: Demnach sagte ihm der Programmierer Hassan, dass die Google-Suchergebnisse viel besser waren als die Ergebnisse von Excite. Bell sei sichtlich verärgert gewesen. Der Grund: Wenn Excite eine Suchmaschine verwenden würde, die den Nutzern sofort die gesuchten Informationen lieferte, würden sie die Website schnell verlassen. Da die Werbeeinnahmen von der Verweildauer der Nutzer auf der Website abhingen, wäre damit das eigene Geschäftsmodell bedroht. Und was sagte Bell zu dieser Version? "Blödsinn".

Unabhängig davon, warum das Geschäft scheiterte: Es wäre für Excite schlauer gewesen, Google zu installieren. "Es ist sehr einfach, zurückzublicken und zu sagen, man hätte es tun sollen", sagte Bell in einem Interview mit dem US-Sender CNBC. Selbst wenn es nun lächerlich klinge, war "die Entscheidung, die wir damals getroffen haben, mit dem, was wir wussten, eine gute Entscheidung."

Page und Brin hatten Glück, dass Bell ihr Angebot ausschlug. Kurz danach steckten Großinvestoren in einer Finanzierungsrunde 25 Millionen Dollar in ihr Unternehmen. Später akzeptierten sie, dass Googles lukrativste Einnahmequelle der Verkauf von Anzeigen war. Zur Einordnung: Allein im vergangenen Jahr lagen die Werbeerlöse von Google bei mehr als 220 Milliarden Dollar.

Der Wert von Google wuchs rasant. 2002 bot Yahoo-Chef Terry Semel drei Milliarden Dollar für das Unternehmen. Doch Page und Brin waren nicht interessiert. Nur zwei Jahre später ging Google an die Börse und wurde mit 23 Milliarden Dollar bewertet. Nach einer Umstrukturierung ist Google Teil der Muttergesellschaft Alphabet. Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.700.000.000.000 Dollar.