Mietreduzierung um 50 Prozent Handel und Vermieter wollen sich Last teilen

Die Umsätze des Einzelhandels brechen durch die Coronakrise ein. Trotzdem laufen die Kosten wie Mieten weiter. Handel und Immobilienwirtschaft einigen sich nun darauf, die Verluste gemeinsam zu tragen.

Einzelhandel und Immobilienwirtschaft haben sich auf Empfehlungen für Mietminderungen in der Coronakrise verständigt. Einem gemeinsamen Verhaltenskodex zufolge sollen Händler für den Zeitraum der staatlich verfügten Betriebsschließungen auf eine Mietreduzierung um 50 Prozent setzen können, teilten der Branchenverband HDE und der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) gemeinsam mit.

Für die darauf folgenden drei Monate solle ein geringerer Wert gelten. "Handel und Immobilienwirtschaft haben ein gemeinsames Interesse an zukunftsfähigen Innenstädten", sagte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser. Bei einer langen gerichtlichen Klärung von Miet-Streitigkeiten drohten die Innenstädte zu veröden. "Handel und Immobilienwirtschaft sind eine Schicksalsgemeinschaft", betonte ZIA-Präsident Andreas Mattner: "Wir haben beide ein Interesse daran, vorhandene Rechtsunsicherheiten kurzfristig, einvernehmlich und außergerichtlich zu beseitigen."

Zahlreiche Einzelhändler abseits des Lebensmittelhandels hatten aufgrund der staatlich verordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ihre Filialen schließen müssen. Noch immer gibt es Auflagen - Verbraucher müssen etwa Schutzmasken tragen, die Zahl der Kunden auf den Verkaufsflächen ist eingeschränkt. In der Krise sind die Umsätze eingebrochen, die Kosten wie Mieten laufen aber weiter. In vielen Mietverträgen sind die Zahlungen indes auch an den Umsatz gekoppelt.

Ketten wie die Parfümerie Douglas, die Elektronikhändler Media Markt und Saturn oder der Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof verhandeln mit ihren Vermietern über Mietminderungen. "Die Pandemie hat den Einzelhandel in eine der größten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt", beklagte Sanktjohanser. Risiken könnten nicht allein vom Mieter getragen werden - dafür gebe es im deutschen Recht aber keine Klarheit.

Der rechtlich nicht bindende Kodex solle nun als Richtschnur gelten. Bei den von der sechswöchigen Schließung betroffenen Händlern seien Schätzungen zufolge allein Mietschulden von rund 2,6 Milliarden Euro aufgelaufen. "Wir wollen Mieter und Vermieter auffordern, aufeinander zuzugehen", sagte Mattner. Auch für seine Branche sei die Lage dramatisch - ausbleibende Einnahmen gefährdeten auch Vermieter.