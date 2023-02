Erhöht die EZB am Donnerstag ihren Leitzins?

Die Preise steigen und steigen, der Druck auf die Europäische Zentralbank auch. Das IFO-Institut erwartet daher, dass die EZB handeln wird - und der Leitzins bald kräftig erhöht wird. Die US-Notenbank Fed könnte schon am Abend im Kampf gegen die Inflation eine Zinserhöhung verkünden.

Das IFO-Institut rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank ihren Leitzins bis zum Sommer auf 4 Prozent erhöhen wird. "Die Inflation ist im Laufe des Jahres 2022 von Energie und Nahrungsmitteln auf viele andere Produkte übergesprungen und hat damit an Breite gewonnen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Inflation verfestigt, was den Handlungsdruck für die EZB erhöht", sagte IFO-Inflationsexperte Sascha Möhrle.

Im vergangenen Quartal des Jahres 2022 zeigten 74 von 109 Waren und Dienstleistungen, die in den deutschen Verbraucherpreisindex einfließen, eine Teuerungsrate von mehr als 4 Prozent. Die Preise für 28 Waren und Dienstleistungen sind sogar um mehr als 10 Prozent gestiegen.

Im Laufe des Jahres sollte sich der Preisanstieg aber verlangsamen. "Jedoch dürfte der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie und Nahrungsmittel, die sogenannte Kerninflationsrate, in Deutschland bei 4,9 Prozent und damit weit über der EZB-Zielmarke von 2,0 Prozent bleiben. Da sich im übrigen Euro-Währungsgebiet eine ähnliche Entwicklung abzeichnet, wird die EZB wohl weiter an der Zinsschraube drehen", sagte Möhrle.

Auf dem Devisenmarkt warten Anleger auf Beschlüsse der Fed, die am Abend veröffentlicht werden. Es wird fest mit einer weiteren Zinserhöhung im Kampf gegen die Inflation gerechnet. Allerdings dürften die Währungshüter das Tempo drosseln und die Zinsen nur noch um 0,25 Prozentpunkte erhöhen. In der Eurozone wird bei der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag eine Erhöhung um 0,5 Punkte erwartet.