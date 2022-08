Mit Gautam Adani hat erstmals ein Asiat den Sprung unter die Top 3 im Club der Superreichen geschafft. Mit einem Nettovermögen von 137 Milliarden Dollar liegt der 60-jährige Wirtschaftsmagnat damit direkt hinter den Amerikanern Musk und Bezos.

Der indische Industrielle Gautam Adani ist laut dem Bloomberg Milliardärs-Index zum drittreichsten Menschen der Welt aufgestiegen. Der Reichenliste zufolge hat sich das Vermögen des 60-Jährigen im vergangenen Jahr auf über 137 Milliarden Dollar verdoppelt (aktuell über 137 Milliarden Euro). Damit hat Adani sowohl Bill Gates, als auch den Franzosen Bernard Arnault überholt. In der Rangliste liegt er damit direkt hinter Elon Musk und Jeff Bezos aus den USA.

Es ist das allererste Mal, dass ein Asiat den Sprung unter die Top 3 im Club der Superreichen geschafft hat. Der Inder Mukesh Ambani und der Chinese Jack Ma haben es bislang nie so weit gebracht.

Adani ist ein "Selfmade-Milliardär". Der Sohn einer Mittelschichtsfamilie aus Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat, verließ die Schule vorzeitig und verdiente sein Geld zunächst im Rohstoffhandel. 1988 startete er sein eigenes Exportgeschäft. Die Basis für seinen gewaltigen Reichtum legte Adani in den 1990er Jahren, als er sich den Hafen in Mundra an der Küste Gujarats sicherte, mittlerweile der größte Hafen Indiens.

Mehr zum Thema 1,4 Billionen Dollar weniger Börsen-Beben macht auch Superreiche ärmer

Heute gehört Adani die drittgrößte Unternehmensgruppe des Landes mit Geschäftsfeldern, die vom Kohleabbau über Speiseölproduktion bis hin zu Flughäfen und Nachrichtensendern reichen. Adani Enterprises ist eines der größten Konglomerate der Welt. Adani selbst hält 75 Prozent der Anteile an seinem Mischkonzern. Aktuell bietet er auch für 5G-Lizenzen.

Den Sprung an die Spitze der Reichenliste verdankt er einerseits der Kursexplosion seiner Aktien, die seit März 2020 um 2400 Prozent in die Höhe geschossen sind. Ein weiterer Grund, warum Adani an den prominentesten US-Milliardären der Welt vorbeiziehen konnte, ist, dass diese zuletzt immer mehr Geld gespendet haben. Gates kündigte im Juli an, dass er 20 Milliarden US-Dollar an die Bill & Melinda Gates Foundation überweisen würde, Warren Buffett hat bereits mehr als 35 Milliarden US-Dollar an die Organisation gespendet.