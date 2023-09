Im Monat August ist die türkische Inflationsrate mit 58,94 Prozent auf den höchsten Stand seit Dezember 2022 geklettert. Die Landeswährung Lira reagiert sofort und gibt weiter nach. Ein anhaltend schneller Preisanstieg könnte eine weitere Anhebung der türkischen Zinssätze bedeuten.

Steuererhöhungen und die Abwertung der Landeswährung Lira haben die Inflation in der Türkei im August wieder in die Höhe getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen um durchschnittlich 58,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt mitteilte. Das war der höchste Stand seit Dezember 2022. Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 55,9 Prozent gerechnet, nachdem die Inflationsrate im Juli noch bei 47,83 Prozent gelegen hatte. Allein von Juli auf August verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um mehr als neun Prozent. Besonders Hotels, Cafés und Restaurants hoben ihre Preise in dem Ferienmonat kräftig an.

Die Lira gab nach Bekanntwerden der August-Inflationsdaten weiter nach. Der Dollar stieg auf 26,77 Lira. Der Kurs der türkischen Währung ist damit fast wieder auf das Niveau von 27,20 Lira je Dollar zurückgefallen, das die Lira am 24. August vor der sehr starken Zinserhöhung der türkischen Notenbank innehatte. Die Lira war seinerzeit in Reaktion auf den Zinsschritt bis auf 25,25 je Dollar gestiegen.

Der Abbau der Inflation werde einige Zeit dauern, reagierte Finanzminister Mehmet Simsek auf die Entwicklung. "Wir sind geduldig." Die Regierung in Ankara hat die Inflation mitangeheizt: So hob sie beispielsweise die Mehrwertsteuer von 18 auf 20 Prozent an. Auch Unternehmenssteuern wurden heraufgesetzt, ebenso die auf Benzin und Diesel.

Mit den erhofften Mehreinnahmen soll der Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben im Februar finanziert werden. Auch hatte die Regierung vor der Wahl im Mai, aus der Präsident Recep Tayyip Erdogan als Sieger hervorgegangen ist, so viel für Sozialhilfe ausgegeben wie noch nie.

Kurswechsel der Notenbank soll Lira attraktiver machen

Daneben hat die Talfahrt der Lira die Inflation befeuert, Importe wurden dadurch teurer. Der Kurs ist in den vergangenen zwei Jahren zum Dollar um rund 70 Prozent eingebrochen. Wegen der hartnäckig hohen Inflation und der Lira-Schwäche nahm die Notenbank aber mittlerweile einen Kurswechsel vor. Der Leitzins wurde von 8,5 auf 25,0 Prozent heraufgesetzt. Das soll die Währung wieder attraktiver machen für Anleger und den Kursverfall stoppen.

Dadurch könnte allerdings die bislang noch gut laufende Konjunktur belastet werden. Das Bruttoinlandsprodukt legte von April bis Juni um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu und damit stärker als erwartet. "Im zweiten Halbjahr wird sich das Wachstum abschwächen", sagte Volkswirt William Jacksonvon Capital Economics angesichts der gestiegenen Kreditkosten. Für das gesamte Jahr 2023 sagen Analysten ein Plus von 2,9 Prozent voraus.