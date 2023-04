Tausende neue Jobs in Aussicht Kanada will VW-Batteriefabrik mit Milliarden subventionieren

Die Batterien, die VW in Kanada bauen will, könnten auch im Modell ID.4 landen.

In Kanada plant Autobauer VW den Bau seiner größten Batteriefabrik weltweit. Die Kosten dafür sind immens. Helfen kann eine Finanzspritze, die Premierminister Trudeau nun in Aussicht stellt. Er wiederum erhofft sich einen Jobboom durch das Werk.

Die kanadische Regierung hat dem Volkswagen-Konzern Subventionen in Milliardenhöhe für dessen Batteriefabrik in der Provinz Ontario zugesagt. Premierminister Justin Trudeau stellte dem Wolfsburger Autohersteller über die nächsten zehn Jahre bis zu 13,2 Milliarden kanadischer Dollar (8,9 Milliarden Euro) an staatlichen Mitteln in Aussicht. Von der ersten Batteriefabrik des Konzerns in Nordamerika verspricht sich Kanada demnach 3000 direkte und bis zu 30.000 indirekte neue Arbeitsplätze.

Es handle sich um eine "Investition für eine ganze Generation", sagte Trudeau. "Mit diesem historischen Projekt bringen wir nicht nur die Produktion zurück, sondern auch eine starke, florierende Wirtschaft für diese Gemeinde und einen nationalen Anker für Kanadas Lieferkette für Elektrofahrzeuge."

Der Konzern selbst plant Investitionen in Höhe von sieben Milliarden kanadischer Dollar. Die Fabrik soll in St. Thomas zwischen Toronto und der US-Metropole Detroit entstehen. Der Baubeginn ist für das kommende Jahr geplant, die Produktion soll 2027 anlaufen.

Wie das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Verweis auf informierte Kreise berichtete, soll das Werk das weltweit größte des Konzerns werden. Geplant ist demnach eine jährliche Produktionskapazität von Batterien für mehr als eine Million Elektroautos.