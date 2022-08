Eigentlich will die Lufthansa das Flugangebot, das in der Corona-Krise stark gestutzt wurde, wieder vergrößern. Doch das Chaos in der Abwicklung der Flüge zwingt die Airline, behutsamer vorzugehen als geplant. Allen Querelen zum Trotz gelingt nach langer Zeit wieder ein Quartalsgewinn.

Die Lufthansa fährt angesichts der massiven Betriebsprobleme im Luftverkehr den Flugbetrieb im Sommer langsamer hoch als bisher geplant. Von Juni bis September seien bei den Passagier-Airlines 80 Prozent der Kapazität von vor der Corona-Krise geplant, nach 74 Prozent im zweiten Quartal, teilte die Lufthansa mit. Bislang wurden 85 Prozent des Vorkrisenjahres 2019 angepeilt. Im Gesamtjahr sollen es weiterhin 75 Prozent sein.

Aufgrund von Personalknappheit an Flughäfen und bei Airlines knirscht es beim Hochfahren des Luftverkehrs im Sommerreiseboom nach der Pandemiekrise gewaltig. Allein die Kernmarke Lufthansa musste schon mehr als 7000 Flüge streichen. Auch die anderen beiden großen Netzwerk-Airlines Air France-KLM und IAG dampften ihre Pläne für das Sommerquartal um fünf Prozentpunkte ein auf 80 bis 85 Prozent, bezogen auf sämtliche Passagierflüge.

Das erste Halbjahr sei für Fluggäste und Mitarbeiter herausfordernd gewesen, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. "Weltweit geriet die Airline-Industrie an ihre operativen Grenzen." Dennoch schaue das Management optimistisch in die Zukunft. Vor einigen Wochen hatte sich der Lufthansa-Chef dafür entschuldigt, an der ein oder anderen Stelle zu viel gespart zu haben.

Alle Airlines der Lufthansa-Gruppe strichen in den vergangenen Monaten Flüge, um die Abläufe an Flughäfen zu stabilisieren. Aber auch ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit über die Löhne der rund 20.000 Bodenbeschäftigten der Lufthansa führte zu mehr als 1000 Ausfällen. Das sorgt seit Juni für Ärger bei vielen Reisenden, die nach zwei Jahren Corona-Pandemie endlich wieder ins Ausland reisen wollen, und dann erst nach langen Wartezeiten mit erheblichen Verspätungen ans Ziel kommen.

Erster Quartalsgewinn seit Pandemiebeginn

Das Flugchaos sorgte im zweiten Quartal einerseits für 158 Millionen Euro an Entschädigungszahlungen an die Kunden, erklärte die Airline. Andererseits stiegen bei höherer Auslastung die Durchschnittserlöse, ein Indikator für die Ticketpreise, um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lagen sogar zehn Prozent über Vorkrisenniveau. Bis auf die Schweizer Tochter Swiss schrieben alle Passagier-Airlines im zweiten Quartal Verlust.

Dank des Booms in der Luftfracht rettete die Frachttochter Lufthansa Cargo einmal mehr das Ergebnis. Um Sondereffekte bereinigt verdiente die Lufthansa operativ von April bis Juni 393 Millionen Euro nach 827 Millionen Euro Verlust vor Jahresfrist. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn - unter dem Strich verdiente die Lufthansa 259 Millionen Euro.

Da die Luftfracht weiter von der massiven Störung der Seefracht aufgrund der Corona-Pandemie profitiert, traut sich die Lufthansa erstmals eine bezifferte Jahresprognose des Betriebsgewinns zu - erwartet werden mehr 500 Millionen Euro. Das entspricht der Markterwartung. "Neben der erreichten Rückkehr in die Profitabilität haben nun Top-Produkte für unsere Kunden und Perspektiven für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder höchste Priorität", erklärte Vorstandschef Spohr.

Nach massivem Personalabbau in der Corona-Krise schaltet die Lufthansa auf Erholung und Wachstum mit Tausenden Neueinstellungen um. Im zweiten Halbjahr sollen demnach rund 5000 Beschäftigte angeheuert werden - in Cockpit, Kabine und am Boden, im kommenden Jahr noch mal so viele. In der Corona-Krise, die den Flugverkehr einbrechen ließ, hatte die Airline-Gruppe die Zahl der Mitarbeiter von rund 139.000 weltweit auf gut 100.000 reduziert.