Die Stimmung in der Modebranche hellt sich auf. Nach dem monatelangen Lockdown bringen die Lockerung der Verkaufsbeschränkungen und das sommerliche Wetter wieder Kunden zurück. Eine wichtige Kundengruppe fehlt aber noch und dämpft die Einnahmen.

Der Modehandel atmet auf. Die Branche habe im Juni erstmals in diesem Jahr dem Handelsverband Textil (BTE) zufolge gute Umsätze erzielt, auch wenn das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht worden sei. "Im Juni sind die Kunden in die Innenstädte und in die die Geschäfte zurückkehrt", sagt der BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Pangels. Nach Angaben des Branchenfachblatts "Textilwirtschaft" war der Juni, "der erste Monat des Jahres 2021, in dem die stationären Modehändler weitgehend normal öffnen konnten".

Nach einer Marktumfrage des Blattes lagen die Umsätze um 26 Prozent über dem Vorjahresniveau. Vor allem in der ersten Hälfte des Monats habe der Handel massiv von Nachholeffekten profitiert. Mittlerweile pendele sich das Geschäft auf einem guten Niveau ein, sagt Pangels. Doch sei noch Luft nach oben da.

Aktuell sei die Situation in kleineren Städten besser als in den Metropolen, wo nach wie vor das Ausbleiben ausländischer Touristen und von Messegästen die Umsätze dämpfe. Auch bei Businessmode - etwa Herrenanzügen - laufe das Geschäft weiter schlecht. Auch festliche Kleidung sei nach wie vor weniger gesucht. Sehr gefragt seien dagegen Kinderbekleidung und Sommerware.

Trotz der positiven Entwicklung im Juni rechnet Pangels aber für das gesamte erste Halbjahr im Modehandel wegen des teilweisen Lockdowns in den Vormonaten mit einem Umsatzminus von rund 35 Prozent. Für die Entwicklung im zweiten Halbjahr ist der BTE-Hauptgeschäftsführer dagegen tendenziell optimistisch, vorausgesetzt ein weiterer Lockdown bleibt der Branche erspart.