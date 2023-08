Musk zufolge passte der Name "Twitter" nicht mehr, weil die Plattform viele neue Funktionen über das "twittern" hinaus erhalten soll.

Mit einem riesigen, blinkenden X auf dem Dach seiner Zentrale macht das bisher als Twitter bekannte Unternehmen darauf aufmerksam, wie es nun heißt. Anwohnern und auch dem Bauamt vom San Francisco ist das zu viel.

Kurz nach der Umbenennung der Onlineplattform Twitter in "X" und der Installation des neuen Logos auf dem Dach der Firmenzentrale in San Francisco, muss dieses auch schon wieder entfernt werden. Nach einer Klage der Stadt wurde das riesige "X" aus Metall am Montag abgebaut. Ein Inspektor des Bauamts beobachtete den Abbau des Logos von der Straße, wie aus Unterlagen der Behörde hervorgeht.

Anwohner hatten sich über das nächtliche Blinken des neuen Logos des Technikunternehmens von Multimilliardär Elon Musk beschwert. Zudem waren Sicherheitsbedenken geäußert worden, da die Metallkonstruktion nicht sicher mit dem Dach verankert schien. Seit der Installation des riesigen "X" in der vergangenen Woche waren bei den städtischen Behörden eigenen Angaben zufolge 24 Beschwerden eingegangen. Der Zugang zum Dach war ihren Inspektoren mehrfach verweigert worden. Twitter habe behauptet, das Logo sei eine befristet aufgestellte Konstruktion für ein Event.

Das Bauamt bestätigte jetzt den Abbau des Logos und teilte mit, dass der Eigentümer des Gebäudes die Kosten für die Genehmigungen zum Aufstellen und Entfernen sowie die Kosten für die Untersuchung durch die Stadt tragen muss.

Im Juli hatte Multimilliardär Musk das Online-Netzwerk Twitter in "X" umbenannt und das Logo ersetzt. Überbleibsel der Vergangenheit als Twitter sind aber immer noch vielerorts zu finden. Der umstrittene Geschäftsmann hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar gekauft und seitdem den Umbau des Unternehmens vorangetrieben. Neben der Umbenennung in "X" soll die Plattform neue Funktionen erhalten. Musk zufolge sollen darüber künftig auch Online-Einkäufe und Bezahlungen abgewickelt werden können.