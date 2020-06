7000 Personen sind am Freitag durch eine Corona-Masseninfektion in einer Fleischfabrik unter Quarantäne gestellt worden.

Ein Corona-Ausbruch in einem weiteren deutschen Schlachtbetrieb stellt die Branche vor Probleme. Vor allem die Arbeitsbedingungen und der Umgang mit osteuropäischen Arbeitskräften werden kritisiert. Diese verdienen laut der Bundesagentur für Arbeit deutlich schlechter als ihre deutschen Kollegen.

Osteuropäische Vollzeitbeschäftigte in Schlachtbetrieben verdienen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Vergleich zu ihren deutschen Kollegen mehrere hundert Euro weniger im Monat. Die Daten hat die BA der Linksfraktion im Bundestag auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Demnach arbeiteten zum Stichtag 30. September 2019 im Bereich Schlachtung und Fleischverarbeitung rund 84.500 deutsche Vollzeitkräfte, 22.400 Rumänen, 8300 Polen, 3300 Ungarn und 2500 Bulgaren. Aus diesen vier Ländern kamen die meisten ausländischen Vollzeitbeschäftigten.

Das mittlere Einkommen bei den deutschen Kollegen lag der BA zufolge Ende 2018 bei gut 2300 Euro brutto im Monat, bei den rumänischen Beschäftigten bei 1800, bei den Bulgaren bei 1700 und bei Polen und Ungarn bei 1900 und knapp 2000 Euro.

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sabine Zimmermann sagte, wenn die Löhne schon bei den offiziell registrierten Zahlen im Bereich Vollzeitbeschäftigung niedrig seien, "wie stellen sich die Bedingungen dann erst in den Grauzonen von Werkvertragskonstruktionen, Subunternehmen, Scheinselbständigen und gefälschten Stundenabrechnungen zur Umgehung des Mindestlohns dar?". In vielen Fällen handele es sich um "Ausbeutung pur", nicht nur in der Fleischindustrie, sondern auch am Bau oder in der Pflege.

Nach zahlreichen Corona-Infektionen in deutschen Schlachtbetrieben wird über die Arbeitsbedingungen in der Branche mit Subunternehmern und Sammelunterkünften mit vielen osteuropäischen Beschäftigten diskutiert. Arbeitsminister Hubertus Heil, von der SPD, hat Regelverschärfungen und ein Verbot von Werkverträgen angekündigt.