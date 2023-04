Samsung will trotz der derzeitigen Probleme weiter in wichtige Infrastruktur sowie Forschung und Entwicklung investieren.

Samsung gilt weltweit als Barometer für den Zustand der Tech-Industrie. Die befindet sich vor allem im Halbleiter-Segment in der heftigsten Krise seit Jahren. Der Gewinn des südkoreanischen Konzerns schrumpft daher auf den niedrigsten Wert seit 2009. Die Produktion wird entsprechend angepasst.

Der Preisverfall bei Speicherchips hat Samsung Electronics im abgelaufenen Quartal den niedrigsten Gewinn seit 2009 beschert. Die Gewinnerwartungen des südkoreanischen Konzerns wurden somit klar verfehlt. In einer ersten Reaktion kündigte Samsung an, die Speicherchip-Produktion zu drosseln, was an der Börse gut ankam. Die Aktie erzielte in Seoul kräftige Aufschläge.

Samsung zufolge brach der operative Gewinn im Dreimonatszeitraum bis Ende März nach vorläufigen Zahlen um 96 Prozent auf 600 Milliarden Won ein, umgerechnet 417 Millionen Euro. Der Umsatz sank um knapp ein Fünftel auf 63 Billionen Won.

Die aktuelle konjunkturelle Schwäche sorgt bei den Verbrauchern und Unternehmen für Zurückhaltung bei Ausgaben für Technik wie PCs, Smartphones und Server, wovon die Nachfrage nach Halbleitern wie Speicherchips abhängt.

Gewinnerwartung deutlich verfehlt

Samsung tut es nun der Konkurrenz gleich und reduziert die Produktion von Speicherchips. Im Januar hatte der Konzern bereits angekündigt, die Fertigungslinien zu optimieren, was in der Branche als Signal für eine bevorstehende Senkung der Produktion gewertet wurde.

Das wirtschaftliche Umfeld, die gedämpfte Nachfrage und die Anpassungen der Lagerbestände bei Kunden hätten den Gewinnrückgang verursacht, teilt Samsung mit. Der Konzern will weiter in wichtige Infrastruktur sowie Forschung und Entwicklung investieren, um für die langfristige Nachfrage gewappnet zu sein.

Samsung verfehlte mit den vorläufigen Zahlen die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich. Diese hatten im Factset-Konsens einen operativen Gewinn von 1,4 Billionen Won und einen Umsatz von 65 Billionen Won prognostiziert. Die kompletten Ergebnisse wird Samsung noch im April veröffentlichen.

Heftigster Abwärts-Zyklus seit Jahren

Der südkoreanische Konzern gilt als Barometer für die Tech-Branche weltweit. Er ist ein wichtiger Lieferant von Komponenten auch für Unternehmen wie Apple und der größte Hersteller von Smartphones, Fernsehern und anderer Unterhaltungselektronik.

Samsungs Halbleiter-Sparte fuhr den Schätzungen des Brokers CLSA zufolge einen Verlust von 3,3 Billionen Won ein - nach einem Gewinn von 8,45 Billionen im Vorjahreszeitraum. Die Hersteller von Speicherchips haben mit enormen Verlusten zu kämpfen, weil die Spotpreise für ihre Produkte mittlerweile unter den Produktionskosten liegen, wie Analyst Snajeev Rana von CLSA sagte.

Die Speicherchip-Industrie erlebt derzeit den heftigsten Abwärts-Zyklus seit Jahren. Die Preise für die wichtigsten Speicherchip-Typen, DRAM und NAND, hatten während der Pandemie dank der starken Nachfrage nach Technikprodukten einen Höhepunkt erreicht. Der Preisverfall begann Ende 2021 und beschleunigte sich in der zweiten Jahreshälfte 2022.