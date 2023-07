Siemens will in Erlangen "industrielles Metaverse" bauen

Halbe Milliarde an Investitionen Siemens will in Erlangen "industrielles Metaverse" bauen

Siemens-Chef Roland Busch (M.) will die Investitionen in Erlangen ausbauen - der Standort soll um bis zu 60 Prozent wachsen.

Siemens will seine Investitionen weltweit massiv ausbauen. Insgesamt sollen zwei Milliarden Euro zwischen den USA, China, Singapur, Spanien und Deutschland investiert werden. Allein nach Erlangen soll eine halbe Milliarde fließen.

Siemens investiert eine halbe Milliarde Euro in seinen Digital-Industries-Standort in Erlangen. Zusammen mit bereits bekanntgegebenen Projekten summieren sich die geplanten Investitionen in Deutschland auf rund eine Milliarde, wie Konzernchef Roland Busch sagte. In Erlangen sollen Forschungs- und Fertigungskapazitäten ausgebaut werden. Dabei entstehen auch neue Jobs - wie viele, ließ Busch allerdings offen.

Der Standort solle damit zum Kern für die Technologie des "industriellen Metaverse" werden, das die reale und virtuelle Welt verbinden soll. "Wir revolutionieren die Art, wie wir produzieren", sagte Busch im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz. "Die hochmoderne Fertigung, die in Erlangen entsteht, ist ein gutes Beispiel, wie unsere Wirtschaft in die klimaneutrale Zukunft geht - als starkes Industrieland mit guten zukunftsfähigen Arbeitsplätzen", sagte Scholz laut Redetext.

Die Nachfrage nach Automatisierungstechnik ist bei Siemens groß. Die Produktion in dem 50 Jahre alten Elektronikwerk in Erlangen soll um 60 Prozent ausgebaut werden. Zudem werde das Areal erweitert. "Wir investieren in Deutschland, weil wir daran glauben, dass Deutschland eine digitale Zukunft hat", sagte Vorstandschef Busch. "Dass wir dieses wirtschaftlich einzigartige Ökosystem gemeinsam auf die nächste Stufe heben können."

Zwei Milliarden Euro weltweit

Weltweit hat Siemens inklusive der deutschen Projekte eine Investitionsinitiative von zwei Milliarden Euro angekündigt, ein Teil davon, unter anderem in den USA, China, Singapur und Spanien, ist bereits bekannt. Dabei wird auch Siemens Healthineers mitgezählt.

In Deutschland sind bereits Investitionen im fränkischen Forchheim, in Frankfurt und weitere in Erlangen bekannt. Die fränkische Stadt ist - wenn man Healthineers mitzählt - mit rund 20.000 Mitarbeitern der größte Siemens-Standort weltweit, wie ein Sprecher sagte.

Angesichts der aktuellen Debatte um eine Deindustrialisierung Deutschlands sagte Busch, dass man sich mit der Investition hierzulande nicht als Geisterfahrer sehe. Siemens sei allerdings auch kein energieintensives Unternehmen: Für den Konzern seien andere Faktoren wie Talente, wirtschaftliche Ökosysteme oder Infrastruktur wichtiger. Auch in Erlangen geht der größte Teil der Investitionen in den Kapazitätsausbau des Werkes.