Wirtschaft

55.000 Passagiere betroffen: Streik bei Ryanair läuft an

Im europäischen Flugverkehr müssen sich Reisende vor dem Wochenende auf größere Turbulenzen einstellen: Piloten der irischen Billig-Airline lassen seit den frühen Morgenstunden die Arbeit ruhen. Schwerpunkt der Streikaktion ist Deutschland.

Beim irischen Billigflieger Ryanair hat der bislang härteste Pilotenstreik in der Geschichte des Unternehmens begonnen. Wie ein Sprecher der deutschen Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" (VC) am Morgen bestätigte, lief der Arbeitskampf in der Nacht wie geplant um 3.01 Uhr an. Die Piloten wollen ihre Arbeit für 24 Stunden niederlegen.

Zahlreiche Ryanair-Verbindungen fallen aus. Die Streikmaßnahmen treffen alle deutschen Ryanair-Stützpunkte und aufgrund parallel laufender Streiks bei Ryanair in mehreren Nachbarländern auch eine ganze Reihe europäischer Verbindungen. "Trotz der bedauerlichen und ungerechtfertigten Streikmaßnahmen, die in fünf unserer 37 Märkte angesetzt sind, werden an diesem Freitag im Tagesverlauf mehr als 2000 Ryanair-Flüge wie geplant stattfinden", teilte Ryanair kurz vor Beginn der Arbeitsniederlegungen mit.

Die Fluggesellschaft musste wegen der angekündigten Streiks in Deutschland, Belgien, Schweden, Irland und den Niederlanden jeden sechsten ihrer 2400 für Freitag geplanten Europaflüge absagen. Schwerpunkt des Pilotenstreiks ist Deutschland, wo 250 Flüge gestrichen wurden. Der übrige Flugverkehr anderer Airlines bleibt vom Pilotenstreik bei Ryanair unberührt.

Vor allem am frühen Morgen dürfte dem Plan der Pilotengewerkschaft zufolge kaum ein Ryanair-Flieger von einem deutschen Flughafen abheben. Im Laufe des Tages finden dann jedoch einige Ryanair-Flüge statt mit Maschinen, die aus anderen, nicht bestreikten Ländern in Deutschland landen und von dort auch wieder starten.

Europaweit sind bei 400 Flugstreichungen rund 55.000 Passagiere betroffen, davon gut 42.000 in Deutschland. Ryanair bot Kunden an, umzubuchen oder sich ihre Tickets erstatten zu lassen. Weitere Entschädigungen lehnt die Fluggesellschaft ab.

Der Ausstand soll am Samstag pünktlich um 2.59 Uhr enden. Die Piloten streiken für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter. Dem irischen Unternehmen wird immer wieder vorgeworfen, sein Personal deutlich schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften. Ryanair weist das zurück. Weitere Streiks in der Urlaubszeit hat die VC nicht ausgeschlossen, will sie aber mit einer Frist von 24 Stunden vorher ankündigen.

Quelle: n-tv.de