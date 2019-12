T-Mobile US startet größtes US-5G-Netz

Telekom-Tochter übernimmt Spitze T-Mobile US startet größtes US-5G-Netz

T-Mobile-Store in Manhattan

Der Wachstumstreiber der Deutschen Telekom, die Tochter T-Mobile US, mischt weiter den US-Mobilfunkmarkt auf - und bietet nun 200 Millionen Amerikanern den neuen 5G-Standard. T-Mobile US selbst spricht von einer "Führungsposition".

Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat nach eigenen Angaben das bislang größte 5G-Netz in den USA gestartet. 200 Millionen Menschen können den neuen Mobilfunkstandard nutzen, wie der drittgrößte US-Mobilfunkanbieter mitteilte. Damit betreibe T-Mobile US das größte 5G-Netz des Landes und habe auf Anhieb die "Führungsposition" übernommen.

Der Standard 5G verspricht deutlich schnellere und leistungsfähigere Verbindungen als ältere Mobilfunkstandards. Die Marktführer Verizon und AT&T bieten in den USA bislang nur kleinere 5G-Netze an.

T-Mobile US kündigte an, sein 5G-Netz noch auszubauen und verbessern, sobald die geplante Fusion mit dem kleineren Konkurrenten Sprint abgeschlossen ist. Die US-Wettbewerbsbehörde FCC hat die Fusion Anfang November unter Auflagen genehmigt. Vor Gericht ist aber noch eine Klage mehrerer US-Bundesstaaten dagegen anhängig.