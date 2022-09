Steigende Energiekosten in Europa und Steuervorteile scheinen Tesla zum Umdenken zu bringen, was eine geplante Batteriefabrik in Deutschland angeht. Die neue Zellfertigungsanlage könnte statt bei Berlin in den USA entstehen.

Der Elektroauto-Pionier Tesla legt seine Pläne zur Herstellung von Batteriezellen in Deutschland offenbar auf Eis, um sich für Steuervergünstigungen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Batterien in den USA zu qualifizieren. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, hat die Tesla Inc, die daran arbeitet, eigene Batterien für Elektroautos zu produzieren, darüber nachgedacht, die Zellfertigungsanlagen, die im Werk in der Nähe von Berlin eingesetzt werden sollten, in die USA zu verlagern. Auch das "Wall Street Journal" berichtet von der Planänderung des Autobauers.

Die Herstellung von mehr Batterien in den USA könnte Tesla dabei helfen, sich für zusätzliche Steuererleichterungen zu qualifizieren, die im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA), den US-Präsident Joe Biden im vergangenen Monat unterzeichnet hat, vorgesehen sind. Das Gesetz sieht Steuergutschriften für die Produktion vor, die Analysten zufolge mehr als ein Drittel der Kosten für Elektroauto-Batteriepakete ausgleichen könnten - vorausgesetzt, die wiederaufladbaren Zellen werden in den USA hergestellt und verpackt.

Der Schritt von Tesla spiegelt wider, wie das neue US-Gesetz die Elektroautoindustrie umgestaltet und den Wettlauf um die Sicherung der inländischen Versorgung mit Batteriezellen beschleunigt. In den Tagen nach Inkrafttreten des US-Gesetzes teilte Tesla den texanischen Behörden mit, dass es regionale Standorte für eine Fabrik zur Veredelung von Lithium, einem wichtigen Batterierohstoff, der heute hauptsächlich in China verarbeitet wird, auskundschaftet.

Die Änderung der Batteriestrategie von Tesla kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem die Energiekosten in Europa infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine in die Höhe geschnellt sind, was die Fertigungsunternehmen belastet.