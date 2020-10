Und er eröffnet doch - Flugbetrieb am BER aufgenommen

Erste Maschinen gelandet Und er eröffnet doch - Flugbetrieb am BER aufgenommen

(Foto: via REUTERS)

Easyjet und Lufthansa landeten als erste am neuen Airport.

Mit mehr als achtjähriger Verspätung geht der Berliner Hauptstadtflughafen BER ans Netz. Den Startschuss gab die Landung einer Easyjet- und einer Lufthansa-Maschine. Die Eröffnung hatte sich mehrfach wegen baulicher Mängel verschoben. Die Kosten verdreifachten sich.

Nach jahrelangen Verzögerungen ist der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet. Um 14 Uhr landete ein Flugzeug der Airline Easyjet und brachte die ersten Passagiere zum neuen Terminal in Schönefeld bei Berlin. Wenige Minuten später landete eine Maschine der Lufthansa. Beide Gesellschaft werden künftig die größten Kunden am Flughafen sein. Am morgigen Sonntag sollen die ersten Passagiere vom neuen Airport starten.

Die Eröffnung hatte sich wegen nicht enden wollender Widrigkeiten um Jahre verzögert. Wegen Pfusch am Bau explodierten die Kosten am Großflughafen Berlin Brandenburg BER. Der Airport gilt deswegen seit Jahren als Synonym für Fehlplanung, Missmanagement, Aufsichtsversagen und milliardenschwere Verschwendung von Steuergeldern. Aus diesem Grund verzichten die Betreiber Berlin, Brandenburg und der Bund auf eine große Party. "Wir machen einfach auf", hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup wiederholt betont.

Die Eröffnung, unter anderem 2012 unter großem Aufsehen kurzfristig verschoben wurde, fällt nun mitten in die Corona-Krise. Wegen des Einbruchs im Flugverkehr schreibt der BER wohl auf Jahre hinaus Verluste und benötigt staatliche Hilfen. Dabei hat das Projekt die Kassen der öffentlichen Hand bereits arg strapaziert: Die Kosten stiegen von rund 2,7 Milliarden auf knapp sechs Milliarden Euro. Wegen einer Vergrößerung des Airports im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen von 2005 verdreifachten sich die Kosten sogar fast.

Mit der BER-Eröffnung soll der innerstädtische Berliner Flughafen Tegel am 8. November schließen. Der alte DDR-Airport Schönefeld wird als Terminal 5 zunächst in den BER integriert, soll aber langfristig mit Eröffnung von Terminal 3 geschlossen werden.