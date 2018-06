Wirtschaft

Audi-Chef in Untersuchungshaft: VW sucht Interimsnachfolger für Stadler

Nur Stunden nach der Verhaftung des langjährigen Audi-Chefs Rupert Stadler ist schon ein vorläufiger Nachfolger für den wichtigen Posten gefunden. Insidern zufolge soll der bisherige Vertriebsvorstand Bram Schot die VW-Tochter leiten.

Nach der Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler will die VW-Tochter einem Zeitungsbericht zufolge noch am Montag einen neuen Vorstandschef benennen. Dieser solle die Marke mit den vier Ringen als Interimlösung führen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vorab. Der Vorstand müsse handlungsfähig bleiben, zitierte die Zeitung aus Unternehmenskreisen. Wer den Posten übernehmen solle, sei noch nicht bekannt.

Stadler war von der Staatsanwaltschaft München wegen Verdunkelungsgefahr verhaftet worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Konkrete Angaben zu den Vorwürfen gegen Stadler machte die Ermittlungsbehörde nicht, sondern verwies auf die laufenden Untersuchungen in der Dieselaffäre.

VW und Audi bestätigten auf Anfrage die Festnahme, wollten sich aber wegen der laufenden Ermittlungen inhaltlich nicht weiter äußern. Für Stadler gelte weiter die Unschuldsvermutung, hieß es von den beiden Unternehmen. Stadlers Anwalt war zunächst nicht für einen Kommentar zu erreichen. An der Börse reagieren Anleger mit Verkäufen der VW-Aktie, die 3,3 Prozent an Wert verliert. Ausländische Anleger würden sich aus der Aktie zurückziehen, erklärte ein Händler.

Verhaftung kurz vor VW-Aufsichtsratssitzung

Die Festnahme des Audi-Chefs wurde wenige Stunden vor der für Montag terminierten Aufsichtsratssitzung von Volkswagen vollzogen. Dabei sollten, so informierte Personen, Rechtsanwälte das VW-Kontrollorgan über die Untersuchungen von Audi-Vorständen und -Mitarbeitern informieren. Vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft bereits ein Ermittlungsverfahren gegen Stadler sowie ein weiteres Mitglied des Audi-Vorstands eingeleitet. Die Wohnungen beider Manager seien deswegen auch durchsucht worden. Die Zahl der Beschuldigten im Ermittlungsverfahren war damit auf 20 Personen gestiegen.

Der Audi-Chef hat enge Kontakte zur Porsche-Familie, die mehr als die Hälfte der Stimmrechte an Volkswagen hält. Bisher konnte sich Stadler auf die Rückendeckung der Familieneigner stützen. Dagegen haben Investoren und Analysten den Rücktritt des Managers gefordert, da er die Beteiligung des Premiumautoherstellers in der Dieselaffäre nicht aggressiv genug aufkläre.

Verkehrsministerium schweigt

Die Festnahme fand laut Staatsanwaltschaft München in Ingolstadt statt. Stadler war die einzige Person, die heute im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Audi festgenommen worden sei. Die Staatsanwaltschaft teile nicht mit, wo Stadler konkret in Untersuchungshaft sitzt, so der Sprecher.

Audi und anderen Herstellern wird vorgeworfen, illegale Abschalteinrichtungen der Abgasreinigungsanlage in Dieselautos eingebaut und falsche Werbung gemacht zu haben. Bei Audi und anderen Herstellern wurden in diesem Zusammenhang bereits mehrfach Durchsuchungen durchgeführt.

Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums erklärte, zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft äußere sich das Ministerium nicht. Ihr Haus habe die Medienberichte über die Festnahme Stadlers "zur Kenntnis" genommen.

Quelle: n-tv.de