Am Donnerstag verzeichnet die Wall Street ihren schlimmsten Handelstag seit gut 30 Jahren. Eine der schwärzesten Wochen der Börsengeschichte geht aber mit einer positiven Note zu Ende: Die Aussicht auf finanzielle Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen treibt die Kurse nach oben.

An der Wall Street stehen die Zeichen zum Wochenschluss nach den panikartigen Ausverkäufen am Vortag auf Erholung. Anleger hoffen auf ein Konjunkturpaket der US-Regierung und eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche, um die Wirtschaft zu stützen. Kurs vor Handelsbeginn hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin angekündigt, dass "zeitnah" ein Hilfspaket vor allem für kleine und mittlere Unternehmen sowie die Luftfahrtbranche beschlossen werde.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann bis zum frühen Nachmittag in New York 4,4 Prozent auf 22.122 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 4,4 Prozent auf 2586 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 3,9 Prozent auf 7485 Punkte.

Nach dem von US-Präsident Donald Trump überraschend verhängten Einreisestopp für Europäer hatte der Dow Jones am Donnerstag zehn Prozent verloren und den größten Kurssturz seit dem "Schwarzen Montag" von 1987 verzeichnet.

Schwarze Börsenwoche

Im zuletzt stark gebeutelten Finanzsektor steigen Bank of America, Citigroup and JPMorgan Chase um bis zu 10,5 Prozent. Die Papiere der Kreuzfahrtschiff-Betreiber Carnival, Royal Caribbean und Norwegian erholten sich ebenfalls um bis zu 14 Prozent.

Aktien des Softwarekonzerns Oracle klettern um 13,2 Prozent. Der SAP-Konkurrent hat im Quartal mehr Umsatz erwirtschaftet als von Analysten vorausgesagt. Broadcom-Scheine lassen dagegen 5,6 Prozent Federn. Der US-Chipkonzern kassierte wegen der Coronavirus-Krise seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Zwar seien im ersten Quartal noch keine deutlichen Auswirkungen festzustellen, erklärte Broadcom-Chef Hock Tan. Aber die weiteren Aussichten für die Weltmärkte seien sehr schwer einzuschätzen.

Zum Abschluss einer der schwärzesten Börsenwochen der Geschichte haben Staatshilfen auch den Dax gestützt. Die Bundesregierung kündigte einen "unbegrenzten" Schutzschild für die Wirtschaft an, der schnelle Hilfen durch Steuerstundungen und leichtere Kreditvergabe vorsieht. Der deutsche Leitindex ging rund 0,8 Prozent höher bei 9232 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht stürzte er aber 20 Prozent ab und verzeichnete den größten Verlust seit 2008.