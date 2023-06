Zur Wochenmitte machen die Anleger bei Technologiewerten Kasse. Die Zinsperspektiven rückten vor der Fed-Sitzung wieder stärker in den Fokus. Die Zentralbank Kanadas gibt der Wall Street mit einer überraschenden Zinsanhebung einen Denkzettel.

Uneinheitlich hat sich die Wall Street zur Wochenmitte präsentiert. Während der Dow-Jones-Index leichte Gewinne verbuchte, ging es mit den Nasdaq-Indizes steil bergab. Beim Blick auf die Sitzung der US-Notenbank kommende Woche nahm die Skepsis etwas zu. Aktuell erwartet der Markt eine Zinspause der US-Notenbank mit einer Wahrscheinlichkeit von "nur" noch 69 Prozent, zwischenzeitlich war der Wert sogar auf 64 Prozent gesunken; am Morgen lag die Zahl noch bei 77 Prozent.

Die kanadische Notenbank hat vorgelegt und unerwartet die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben. Dies erinnerte die Anleger daran, dass auch bei der Fed womöglich nicht alles in trockenen Tüchern ist - und auch daran, dass nach einer möglichen Zinspause weitere Zinserhöhungen anstehen können. Darauf gerieten Anleihen, Gold und Technologiewerte unter Druck.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,3 Prozent auf 33.665 Punkte. Der S&P-500 verlor 0,4 Prozent. Für den Nasdaq-Composite ging es um 1,3 Prozent nach unten. Dabei standen den 1.933 (Dienstag: 2.368) Kursgewinnern 1.030 (638) Verlierer gegenüber, während 84 (61) Titel unverändert schlossen. Negativ wurden neue Konjunkturdaten aus China gewertet. So sind die Exporte im Mai nach einem Wachstum in den zwei vorangegangenen Monaten überraschend deutlich gefallen. Auch die Importe gingen im Jahresvergleich erneut zurück.

Dollar gibt leicht nach

Wenig Bewegung gab es weiter am Devisenmarkt. Der Dollar-Index legte minimal zu, der Euro notierte weiter um die Marke von 1,07 Dollar. "Die Widerstandsfähigkeit des Dollar deutet auf eine Zurückhaltung hin, Dollar-Shorts vor den US-Verbraucherpreisen am 13. Juni aufzubauen, welche immer noch das Potenzial haben, das Gleichgewicht in Richtung einer Zinserhöhung am folgenden Tag zu kippen", hieß es von der ING.

Nach Verlusten im Verlauf zeigten sich die Ölpreise mit Aufschlägen. Für Belastung hatten die schwachen Konjunkturdaten aus China gesorgt, welche die Bedenken um die chinesische Öl-Nachfrage verstärkten. Dagegen habe noch immer die saudische Entscheidung zur Kürzung der Produktion gestützt, hieß es. Die offiziellen US-Lagerdaten für Rohöl haben einen leichten Abbau der Bestände ausgewiesen, während Prognosen mit einem Aufbau gerechnet hatten. Allerdings haben die Benzin-Lagerbestände deutlicher zugelegt, was einen Indikator für die anstehende Reisesaison liefern könnte.

Für die Notierungen am US-Anleihemarkt ging es deutlich nach unten. Hier habe die kanadische Zinserhöhung einen Impuls geliefert, hieß es. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte um 12 Basispunkte auf 3,79 Prozent. Der Goldpreis geriet mit den veränderten US-Zinsspekulationen unter Druck.

Coinbase-Aktie mit kleiner Erholung

Bei den Einzelwerten erholte sich die Coinbase-Aktie etwas von den starken Kursverlusten der vergangenen Tage. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte am Dienstag das Krypto-Unternehmen verklagt. Die SEC ist der Auffassung, die größte US-Krypto-Plattform verstoße gegen die Regeln, die eine Registrierung als Börse und die Überwachung durch die Bundesbehörde vorschrieben. Bereits zu Wochenbeginn hatte die SEC die Kryptowährungsbörse Binance und deren Gründer Changpeng Zhao verklagt. Die Coinbase-Aktie erholte sich um 3,2 Prozent - nachdem es an den vergangenen beiden Tagen um gut 20 Prozent abwärts unten gegangen war.

Für die Aktien von Campbell Soup ging es um 8,9 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal lagen zwar im Rahmen der Prognosen, doch der Ausblick für das Gesamtjahr fiel unter den Markterwartungen aus.

Die Papiere von Dave & Buster's Entertainment zogen um 18 Prozent an, nachdem die Themen-Restaurantkette die Gewinn-Markterwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Yext stiegen um 38,4 Prozent, nachdem die Digitalplattform für die erste Periode die Markterwartung geschlagen hat. Zudem hob die Gesellschaft den Umsatz- und Gewinnausblick für das Gesamtjahr an.