Bundesweit 20 Euro die Stunde: Mit gezielt angesetzten Arbeitsniederlegungen an großen deutschen Flughäfen wie Tegel (Archivbild) will die Gewerkschaft Verdi ihren Forderungen im Tarifstreit Nachdruck verleihen.

An den Berliner Flughäfen beginnt die neue Woche für Reisende mit Flugausfällen und Verspätungen: Gewerkschafter rufen die Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen zu Arbeitsniederlegungen auf. Der Warnstreik läuft am Morgen planmäßig an.

Passagiere im deutschen Flugverkehr müssen sich am Morgen auf ausfallende Verbindungen und teils erhebliche Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen an den Airports Tegel und Schönefeld zu einem Warnstreik aufgerufen, der um 5.00 Uhr begann und bis 8.45 Uhr andauern sollte. Die Aktion dürfte etwa 80 Verbindungen direkt betreffen, hieß es im Vorfeld. Der Warnstreik könnte zu starken Einschränkungen führen, teilte die Berliner Flughafengesellschaft mit.

Im betroffenen Zeitraum stehen in Berlin-Tegel knapp 60 Flüge auf dem Flugplan. In Berlin-Schönefeld sind es gut 20 Verbindungen. An den beiden Airports muss im Reiseverkehr mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden.

Auch Ryanair, Easyjet und Aeroflot betroffen

Die Lufthansa kündigte an, dass ab Tegel acht Verbindungen ausfallen müssten - je vier nach Frankfurt und nach München. In Schönefeld haben auch Billigflieger wie Easyjet oder Ryanair sowie die russische Fluggesellschaft Aeroflot einzelne Flüge annulliert. Alle Passagiere sollten sich vor der Anreise bei ihrer Airline informieren, betonten die Flughafenbetreiber. "Es ist bedauerlich, dass das neue Jahr schon wieder mit Unregelmäßigkeiten für unsere Fluggäste beginnt", erklärte Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser.

Allein bei der Lufthansa sind demnach 850 Passagiere von den Auswirkungen des Warnstreiks unmittelbar betroffen. Die Reisenden könnten ihre Tickets zur Fahrt mit der Bahn einsetzen, kündigte die Lufthansa an. Kunden könnten sich zudem im Internet unter lh.com über den Flugstatus ihrer Verbindung erkundigen. "Passagiere, die ihre Daten online hinterlegt haben, werden aktiv informiert", erklärte die Lufthansa.

Hintergrund des Warnstreiks sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen zwischen dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) und Verdi für rund 23.000 Beschäftigte der Flugsicherheit. Die Gewerkschaft will einen Stundenlohn von bundesweit 20 Euro bei der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle durchsetzen. Zum Jahresende war die Friedenspflicht in dem Tarifkonflikt ausgelaufen.

Weitere Streikaktionen drohen

Verdi hatte schon vor Weihnachten angedroht, Mitarbeiter könnten außerhalb der Schulferien an "vielen deutschen Flughäfen" die Arbeit niederlegen. In der Vergangenheit haben Streiks der Gepäck- und Passagierkontrolleure regelmäßig den Flugbetrieb gestört. Der Ausstand sei ein erstes Warnsignal an die Arbeitgeber, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, sagte ein Verdi-Sprecher.

Am 23. Januar sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Auf den beiden Airports der Hauptstadt sind laut Gewerkschaft rund 3000 Beschäftigte bei privaten Sicherheitsfirmen angestellt, 2400 davon bei Securitas. Nach der letzten Verhandlungsrunde im Dezember hatten sich beide Seiten jeweils eine Verzögerungstaktik vorgeworfen.

Laut Verdi hatte der BDLS eine Entgelterhöhung von lediglich 1,8 auf 2,0 Prozent pro Jahr bei einer zweijährigen Vertragslaufzeit angeboten. Die Lohnanpassung für ostdeutsche Bundesländer solle erst nach fünf Jahren beendet sein. Bislang erhalte ein Beschäftigter, der in Tegel oder Schönefeld in der Passagierkontrolle tätig ist, nach dem regionalen Tarifvertrag 17,12 Euro pro Stunde.

Weitere Arbeitskämpfe auch an anderen deutschen Flughäfen sind laut Verdi nicht ausgeschlossen. Die Ferienzeiten der einzelnen Bundesländer sollen dabei jedoch ausgeklammert werden, hieß es.