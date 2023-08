(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Josef Käser hat manche Wandlung mitgemacht. Seit einem Amerika-Aufenthalt firmiert der Niederbayer lieber unter einem anderen Namen. Vor seinem Sprung an die Spitze von Siemens verabschiedete er sich auch von seinem Schnurrbart. Wichtig sei vor allem Authentizität, erzählt er in "Biz & Beyond".

Kein anderer deutscher Top-Manager beherrscht das Personal Branding wie Joe Kaeser. Der langjährige Siemens-Chef sowie heutige Chefaufseher von Siemens Energy und Daimler Truck beschreibt im ntv-Erfolgspodcast "Biz & Beyond" sein Erfolgsrezept, mit dem er es in den Olymp der deutschen Wirtschaft schaffte. Und was er dem Nachwuchs rät: Sich nicht verstellen und authentisch sein.

Erst kam der Name, dann die Optik. Auf dem Weg an die Spitze des Münchner Siemens-Konzerns hat Josef Käser manche Wandlung durchlebt. Seit einem Amerika-Aufenthalt nennt sich der Niederbayer Joe Kaeser. Und rechtzeitig vor seinem Sprung an die Konzernspitze präsentierte er sich ohne sein über Jahre gepflegtes Erkennungszeichen - den Schnurrbart.

Äußerlichkeiten. Um wirklich Erfolg zu haben, sei etwas anderes wichtig - Authentizität. Das sagt Kaeser im ntv-Erfolgspodcast "Biz & Beyond". Sein Rat: "Gib nie vor, jemand anders zu sein. Weil das geht auf Dauer schief."

Ebenso wichtig: Freundlich sein, respektvoll im Umgang und Fairness beweisen. Klingt abgedroschen? Für den heute 66-jährigen Kaeser, der inzwischen an der Spitze der Aufsichtsräte von Siemens Energy und Daimler Truck steht, hat sich das ausgezahlt.

Aus Fehlern zu lernen - auch das biete eine Chance, erfolgreich zu sein, sagt Kaeser: "Man muss sie immer vorher zugeben können, um daraus zu lernen." Ganz einfach sei das nicht. Motiviert hätten ihn seine Aufenthalte in den USA, speziell im Silicon Valley. Die Geisteshaltung dort sei ganz besonders. Begeistert habe ihn dort auch "eine unglaubliche Flexibilität". Die Fähigkeit, sich schnell an verschiedene und immer neue Herausforderungen anzupassen, ebenso.