Immer mehr Unternehmen entscheiden sich gegen Wachstum. Die Forschung zeigt sogar, dass diese Firmen innovativer, sparsamer und krisenresistenter sind. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn nur ganz bestimmte Unternehmen können überhaupt eine solche Strategie in Erwägung ziehen.

Seit 2001 macht die Gartenmöbelherstellerfirma Richard Henkel GmbH ungefähr den gleichen Umsatz. Sie macht relativ konstant rund 3,5 Millionen Euro Umsatz, beschäftigen etwa 50 Mitarbeiter und haben nicht vor, das zu ändern. Und das liegt nicht daran, dass die Nachfrage nach den ausschließlich in Deutschland hergestellten Gartenmöbeln sinkt. Im Gegenteil, sie steigt, aber das Unternehmen hat beschlossen, dass es nicht mehr wachsen will.

Die Richard Henkel GmbH gehört damit zu der wachsenden Zahl von Unternehmen, die eine Anti-Wachstumsstrategie verfolgen. Im Kern bedeutet das: "Der Verbrauch an Materialien und Ressourcen darf nicht wachsen", sagt Daniel Deimling, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Heilbronn, ntv.de. Die Produktion wird nicht erhöht, die Zahl der Mitarbeiter wächst nicht und der Umsatz bleibt mehr oder weniger konstant.

Gleichzeitig schaffen diese Unternehmen es aber, auch nicht unterzugehen oder innovativ zu stagnieren. In der Regel sind sie sogar innovativer als Unternehmen, die sich unreflektiert auf Wachstum konzentrieren, so Deimling. Das liegt daran, dass "ein Unternehmen seine Energie in zwei Richtungen lenken kann", sagt er. "Entweder man lenkt diese Energie in die Expansion oder in die interne Verbesserung." Anstatt in Marketingkampagnen zu investieren, verwenden sie das Geld, um Prozesse und Produktionsmethoden zu verbessern - und in den meisten Fällen können sie damit ihre Gewinne steigern.

"Internes Wachstum"

Vor 20 Jahren reduzierten die Henkels ihre Produktion um zwei Drittel - sie arbeiten jetzt nur noch eine Schicht statt 24 Stunden durchgehend. Anstatt immer mehr Kunden zu gewinnen, wollen sie weniger und dafür effizienter produzieren. Sie haben die gesamte Produktionskette überprüft und nach möglichen Effizienzmaßnahmen gesucht. Sie haben den Strom-, Wärme- und Materialverbrauch reduziert und können dadurch ihren Gewinn steigern. "Wenn ich weniger Ressourcen einsetze, spare ich sofort Geld", sagt Susanne Henkel, Geschäftsführerin des Unternehmens, ntv.de. "Wenn ich mehr Umsatz mache, heißt das nicht unbedingt, dass ich am Ende mehr Geld habe."

"Internes Wachstum" nennt sie das. Statt kurzfristig den Gewinn zu steigern, will Henkel lieber die Zukunft des Unternehmens, "und die der Erde" sichern. Seit November 2021 ist das Unternehmen Co2-neutral. Die geplante Co2-Steuererhöhung wird das Unternehmen also nicht sehr treffen. Da alles aus Deutschland kommt - allenfalls die Textilien werden aus Italien importiert - zahlen sie nicht für lange Lieferwege. Auch von Lieferkettenunterbrechungen sind sie kaum betroffen. Die Corona-Krise hat das Unternehmen nicht berührt - kein Mitarbeiter musste auch nur einen Tag in Kurzarbeit gehen, sagt Henkel. "Internes Wachstum schafft auch Stabilität", sagt Henkel.

Anti-Wachstum hat auch seine Grenzen

Aber das hat natürlich auch seinen Preis. Die Gartenmöbel von Henkel kosten mehr als die von Ikea, halten dafür aber auch länger. Die gute Nachricht für das Unternehmen: Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten steigt grundsätzlich. Nachhaltigkeit wird für Verbraucher ein immer wichtigeres Thema. 2020 befragte das Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) 2500 deutsche Verbraucher zu ihrem Konsumverhalten. 52 Prozent gaben an, beim Einkauf auf Nachhaltigkeit zu achten - je jünger die Befragten, desto wichtiger war Nachhaltigkeit.

Das Problem: Die Käufer, die sich für nachhaltige Produkte entscheiden, sind allerdings oft nicht bereit, mehr dafür auszugeben. Und das, sagt Niko Paech, Professor an der Universität Siegen im Bereich Plurale Ökonomie, ist ein Problem für Unternehmen, die eine Anti-Wachstumsstrategie verfolgen. "Es entstand über Jahrzehnte eine Konsumgesellschaft, die darauf basiert, in immer kürzeren Zyklen zu konsumieren", sagt der Postwachstumsexperte. "Es dominiert eine Ex- und Hopp-Konsumkultur, die Langlebigkeit, Reparierbarkeit nicht genug schätzt."

Unternehmen, die weniger produzieren wollen, müssten also ihre Kunden dazu befähigen, weniger zu kaufen. Dafür aber mehr für das einzelne Produkt zu bezahlen. Henkel scheint hier auf gutem Wege zu sein. Denn im Gegensatz zu den von EY erhobenen Daten lassen sich die Kunden nicht von den höheren Kosten für nachhaltige Gartenmöbel abschrecken. Vor allem gewerbliche Kunden, die Sonnenliegen für Schwimmbäder oder Hotels kaufen, greifen zunehmend zu langlebigen Produkten. "Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass die Kunden immer mehr auf Langlebigkeit setzen", sagt Henkel. Wichtiger als der Preis sei ein Hersteller, der auch Ersatzteile anbietet.

Statt mehr zu verkaufen, setzt Henkel auf Reparaturen. Kunden, die 1950 bei dem Unternehmen Sonnenliegen gekauft hätten, die heute, 70 Jahre später, kaputt seien, wollten neue kaufen, sagt Henkel. Diese Kunden müssten überzeugt werden, stattdessen den Reparaturservice zu nutzen. Für die Reparatur berechnet das Unternehmen weniger als für eine neue Liege, weil weniger Material- und Produktionskosten anfallen. Unter dem Strich lohnt es sich also auch für Henkel, weniger zu produzieren.

Wer kann es sich leisten?

Aber nicht alle Unternehmen können auf Wachstum verzichten, sagt Deimling. Vor allem große Unternehmen haben Schwierigkeiten, auf Anti-Wachstum umzustellen, sagt er. Sobald viel Eigen- oder Fremdkapital investiert wird, ist der Druck, schnell zu wachsen, viel höher. Gerade börsennotierte Unternehmen können diese Strategie nicht verfolgen: "Die Aktionäre investieren, weil sie Dividenden haben wollen. Sie wollen also Geld bekommen, und das geht nur über Wachstum", sagt Deimling. Deshalb können meist nur kleine und mittlere Unternehmen diese Strategie verfolgen.

Auch wenn kleine und mittlere Unternehmen anfangs nicht auf Fremdkapital verzichten können, schließt das nicht aus, dass sie künftig eine Anti-Wachstumsstrategie verfolgen können, sagt Deimling. Schließlich muss jedes Unternehmen am Anfang wachsen - es entsteht selten aus dem Nichts. Irgendwann kann das Unternehmen dann aber entscheiden, dass es groß genug geworden ist und in eine Postwachstumsphase übergehen.

"Zurück zu unseren Wurzeln"

Bei der Richard Henkel GmbH scheint die Strategie zu funktionieren. Sie ist seit fast 20 Jahren nicht mehr gewachsen - und kann ihren Mitarbeitern trotzdem faire Löhne, Weihnachtsgeld und sogar Boni zahlen. Die geplante Mindestlohnerhöhung kann das Unternehmen gut verkraften. Es gibt sogar einen Notfallfonds für Mitarbeiter, die in Schwierigkeiten geraten.

Seit Henkels Großvater das Unternehmen 1922 gegründet hat, verfolgt es eine zumindest wachstumsarme Strategie. Auf alten Rechnungspapieren von vor 100 Jahren steht: "Neu, aber wir reparieren auch". Das Ziel war immer, ein langlebiges Produkt anzubieten. Als die Nachfrage nach den nachhaltigen Gartenmöbeln im Jahr 2001 sprunghaft anstieg, versuchten Henkel und ihr Bruder, die Produktion hochzufahren. Doch dann zog ein Großkunde seinen Auftrag innerhalb einer Woche zurück. Ein Drittel der geplanten Produktion fiel plötzlich weg. Das war der Moment, in dem Henkel beschloss: "Wir müssen zurück zu unseren Wurzeln."