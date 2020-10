Für die kommende Motorradsaison hat BMW seinen Bestseller, die R nineT, technisch überarbeitet und mit neuen Farben versehen. Zwar hat die Heritage-Bike ein PS verloren, an anderer Stelle aber ganz viel dazugewonnen.

Der Boxer der R nineT leistet jetzt 109 statt 110 PS. (Foto: BMW)

Das die Bayern mit der R nineT im Jahr 2013 eine Punktlandung gemacht haben, wurde nicht nur auf diesen Seiten des Öfteren thematisiert. Unterdessen ist die Zeit reif für eine Überarbeitung, denn bei aller Heritage-Verliebtheit gibt es auch bei den Zweirädern Sicherheitsstandards, die BMW den Fahrern einer R nineT nicht vorenthalten möchte. Für das Modelljahr 2021 und den damit verbundenen Saisonauftakt im Frühling wurde der Bestseller technisch überarbeitet und mit neuen Farben versehen.

Als Erstes wurde der Boxermotor einem Feinschliff unterzogen, der ihn auch den Vorschriften der Schadstoffklasse EU-5 anpasst. Dabei ist der Einschnitt mit einer verlorenen Pferdestärke recht gut zu verkraften. Statt der ehemals 110 lassen jetzt nur noch 109 PS die R nineT aus den Startblöcken schießen. Um den Verlust des einen Zugtiers zu kompensieren, lassen die Ingenieure den Trabern jetzt schon ab 7250 Kurbelwellenumdrehungen freien Lauf. Noch schneller, bereits ab 6000 Umdrehungen, liegt das maximale Drehmoment mit 116 Newtonmetern an. So befeuert, sprintet die R nineT in 3,5 Sekunden auf Tempo 100. Insgesamt verspricht BMW dank eines neuen Turbulenzsystems in den Zylinderköpfen spürbar bessere Durchzugswerte im Vergleich zum Vorgänger. Die Spitzengeschwindigkeit liegt nach wie vor bei über 200 km/h.

Die R nineT fährt in der Neuauflage mit serienmäßigen Kurven-ABS. (Foto: BMW)

Neu ist auch, dass die R nineT in Serie über das ABS-Pro verfügt. In Verbindung mit der Dynamic Brake Control (DBC) kann das nämlich auch bei Bremsmanövern in Schräglage eingreifen. Schlicht gesagt: Die R nineT verfügt jetzt über ein Kurven-ABS. Ebenfalls zur Serienausstattung gehört in der neuen Modellreihe ein neues Federbein mit wegabhängiger Dämpfung. Das erhöht nicht nur den Fahrkomfort, sondern ermöglicht auch die Einstellung der Federvorspannung über ein Handrad.

Und weil das noch nicht genug ist, gibt es jetzt auch ab Werk zwei Fahrmodi: Rain und Road. Im Erstgenannten sorgt eine sanfte Gasannahme in Kombination mit einer empfindlichen Regelung der ASC (Automatic Stability Control) für erhöhte Sicherheit beim Beschleunigen bei schlüpfrigen Fahrbahnverhältnissen wie Nässe. Im Fahrmodus "Road" erfolgt die Gasannahme ausgewogen und die Regelung der ASC ist auf trockene und damit griffige Fahrbahnverhältnisse ausgelegt. Und weil wir gerade bei den Serienumfängen sind, soll nicht verschwiegen werden, dass die neue R nineT auch über LED-Licht an Scheinwerfer, Rücklicht und Blinkern verfügt.

Die Beigaben dürften sich auch im Preis niederschlagen. (Foto: BMW)

Natürlich hat BMW die R nineT auch optisch aufgerüstet. Um dem klassischen Auftritt noch einen Kick zu geben, wurden die Kontrollleuchten in den Rundinstrumenten mit neuem Ziffernblatt "unsichtbar" gemacht. Die Idee dahinter ist, dass nichts den Blick auf das Wesentliche ablenken soll und der Heritage-Ansatz nicht gestört wird. Zudem hat BMW die Möglichkeiten der Individualisierung für die R nineT ausgiebig erweitert. Die Farbvielfalt verbirgt sich auch weiterhin hinter der Option 719.

Wie sich die neuen Beigaben preislich niederschlagen, hat BMW noch nicht verraten. Im Moment liegen die Preise für eine R nineT Pure bei 12.234 Euro und einer mit allen Optionen bestückten R nineT bei knapp 19.000 Euro. Hier dürfte aber noch Luft nach oben sein.