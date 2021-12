Bereits 2023 will das britische Startup Arrival sein Uber-Taxi an den Start bringen. Am Ende könnte es 30 Millionen Fahrern den Umstieg auf ein klimaneutrales und emissionsfreies Fahrzeug ermöglichen. Natürlich sollen auch die Reisenden vom schlicht Car genannten Fahrzeug profitieren.

Nach seinem im Frühjahr vorgestellten Elektro-Kleintransporter hat das britische Startup Arrival nun einen gemeinsam mit Taxianbieter Uber entwickelten Elektro-Van präsentiert, der speziell für den Einsatz von Ride-Hailing-Diensten, also schlicht einem Taxi-Rufdienst, optimiert wurde. Es handelt sich um einen fahrtauglichen Prototypen, der kommendes Jahr in der praktischen Erprobung zum Einsatz kommen soll. In der zweiten Hälfte 2023 will Arrival in die Serienproduktion einsteigen.

Das Cockpit ist, wie das ganze Arrival Car, auf Dauernutzung ausgelegt. (Foto: Arrival)

Das Arrival Car ist ein kompakter Van im klassischen One-Box-Format, der vier Einstiegstüren sowie fünf Plätze über zwei Sitzreihen verteilt bietet. Im Fond genießen die Fahrgäste viel Beinfreiheit. Zudem gibt es ausreichend Platz für Gepäck, die umklappbare Beifahrerlehne erlaubt den Transport selbst längerer Gegenstände.

Auf Dauernutzung ausgelegt

Der Innenraum wurde überwiegend mit robusten Oberflächen ausgestattet, die sich leicht reinigen lassen. Die Fahrzeuge sind auf eine Dauernutzung mit bis zu 50.000 Kilometer Jahreslaufleistung ausgelegt. Dank großer Glasflächen und schmaler A-Säulen genießt der Fahrer eine gute Rundumsicht, was für mehr Sicherheit im urbanen Taxi-Einsatz sorgen dürfte.

Robuste Oberflächen im Arrival Car sollen für eine schnelle Reinigung sorgen. (Foto: Arrival)

Eine Besonderheit von Arrival ist die geplante dezentrale Produktion seiner Fahrzeuge in sogenannten Microfactories. 1000 dieser kompakten Produktionsanlagen will das Unternehmen bis 2026 in vielen Teilen der Welt aufbauen. Neben E-Transportern und Nahverkehrsbussen will Arrival auch das kleine Uber-Taxi in seinen Minifabriken herstellen.

Das Arrival Car soll den geschätzt weltweit rund 30 Millionen Ride-Hailing-Taxifahrer dabei helfen, zeitnah auf ein emissionsfreies und klimafreundliches Taxi umzusteigen.